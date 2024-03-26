新地斥2000萬優化YOHO系列商場 棒棒糖公園、白鷺花園次季開幕
撰文：蔡偉南
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新地 （0016）斥資2,000萬元於旗下元朗YOHO系列商場，打造逾13萬方呎的綠化空間及8大主題多元化的共享設施，包括次季連同YOHO MIX元點登場的全新設施，如棒棒糖公園、戶外廣場及光影長廊，以及現有設施地下園林、白鷺花園、戶外園林餐飲區、童樂公園及寵物公園等。
新地代理租務部副總經理（推廣）陳潔儀表示，位於The YOHO Hub的基座商場YOHO MIX元點，預期2024年次季開幕，並以新生代為目標客群，商場面積達11萬平方呎，逾70間主打特色餐飲、潮流服裝店商舖。場內更設有逾萬呎的「戶外廣場（Mix Hall）」，廣埸將定期舉辦各種音樂會和展覽，並且開放予年輕人進行Busking或展覽交流。
她指出，商場內更多主題設施陸續登場，白鷺花園將於今年5月以全新面貌登場，而戶外遊樂場「棒棒糖公園」亦將於 今年次季開幕。
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