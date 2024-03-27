長實黃竹坑BLUE COAST 24小時內開價　首批料不少於129伙

長實（1113）與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第3期BLUE COAST 3B期，今日（27日）公佈最新銷售部署。長實營業部首席經理郭子威表示，項目最快將於24小時內公佈首張價單，當中提供不少於129伙，主打三房戶。



長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，定價將會參考同區物業近期成交價，市場合理呎價繼續維持約3.3萬元，不再作進一步調整。

項目夥同美聯及經絡，為內地及海外專才買家提供「外來專才置業按揭優惠」，優惠可提供按揭成數最高達9成，按息全期P減2厘（P為6.125厘），封頂息率低至4.125厘，設1%現金回贈，借貸年期最長達30年。

↓BLUE COAST第1B座28樓C室經改動示範單位↓

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項目提供642伙 設2座大樓

項目3B期設有2座大樓，分別為1A、1B座及2A、2B座，共提供642伙單位。當中1A座至1B座標準樓梯一梯4伙，2A至2B座標準樓梯分別一梯6至8伙。戶型涵蓋兩房至四房，當中兩房佔50伙，面積452至454平方呎，兩房一套佔60伙，面積538平方呎，三房佔474伙，面積728至1,006平方呎，而四房戶佔58伙，面積1,226至1,267平方呎。

不過值得留意的是，1A座的A、B、C、D室為「樓王」單位，共116伙，戶型為大三房及四房均連露台設計。至於其餘1B、2A、2B座則不設露台。