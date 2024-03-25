牛頭角泰峯首錄撻訂　單日連環撻訂3伙、眾買家遭殺訂108萬

由王新興集團發展的牛頭角新盤泰峯，最新首錄撻訂個案，項目一連撻訂3伙單位，發展商共殺訂108萬元。



項目最新錄3伙撻訂，涉及單位包括1B座15樓F室及16樓F室，實用面積同樣為468平方呎，兩房間隔。兩伙單位於本月17日分別以850.1萬元及854.4萬元成交。另一伙單位為2B座7樓G室，實用面積287平方呎，開放式間隔，單位於同日以456.4萬元成交。

不過，3伙單位皆於簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展，料買家已棄購並各自損失5%訂金，合共遭殺訂108萬元。