長沙灣連方 II示位曝光　高樓底設計、兩房無走廊　即日開放參觀

萬科香港旗下長沙灣新盤連方 II今日（28日）首度公開示範單位，包括1伙一房及1伙兩房無改動示範單位，並由即日起開放予公眾參觀。



樓高3.5米 長形客飯廳外接露台

首先為一房無改動示範單位，以18樓N1室作藍本，實用面積280平方呎。單位樓高3.5米，間隔方正。大門側配備高身貯物櫃，內附多格層板，提供收納空間。客飯廳呈長方形，長約4.2米，闊約2.3米。另設落地玻璃門，連接面積38平方呎露台，增加採光。單位採用開放式廚房設計，設高身廚櫃，已配備基本家電。

睡房設有套厠，浴室地板選用石紋設計，並延伸至牆身。洗手盆鏡櫃採用圓角設計，櫃內配置電插座及設置層板方便收納。

↓↓↓18樓N1室一房無改動示範單位↓↓↓

兩房不設走廊 開放式廚房設計

另一伙為兩房無改動示範單位，以18樓S9室作藍本，實用面積356平方呎。單位樓高同樣3.5米，間隔方正。客廳長約4.5米，闊約2.4米，兩側均配置電視插座，方便住戶調配傢俱。客廳外接露台及工作平台，面積38平方呎。

單位同樣為開放式廚房設計，配備基本家電。睡房方面，主人房與客房均設有 L 型落地玻璃窗，視野廣闊，光線充足。

項目提供378伙，戶型涵蓋開放式至三房間隔，主打兩房單位，另設連平台或天台特色戶。預計關鍵日期為2025年1月31日。

↓↓↓18樓S9室兩房無改動示範單位↓↓↓