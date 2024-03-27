啟德HENLEY PARK累沽361伙、佔全盤一半　三房連裝修現樓示位曝光

撰文：李明珠
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恒地（0012）旗下啟德HENLEY PARK今日（27日）公開一伙三房連裝修現樓示範單位予傳媒參觀。項目至今累沽361伙，佔全盤約一半，套現約32.4億元。

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，項目至今已沽出361伙，佔全盤約一半，套現約32.4億元。單位平均成交價約900萬元，平均呎價約2.17萬元。而樓市撤辣後，恒基營業（一）部所有住宅項目合共沽出750伙，套現約44億元。

他補充，撤辣後內地買家比例增加，成交由用家主導，少量為長綫投資者。同時，受惠人才計劃，外地人才及學生租樓需求增加，料將進一步支持租務市場。

恒基物業代理營業（一）部副總經理鄧鳳賢、恒基物業代理營業（一）部總經理林達民。

三房連裝修現樓示位曝光　主打法式設計

項目同時開放一伙全新連裝修現樓示範單位。單位為第1A座33樓A單位，實用面積937平方呎，屬三房一套連衣帽間及工作間間隔。單位主打法式設計，内裏擺放了大量法國傢俬及裝飾，大多運用了淡黃色的橡木和深紅色的櫻桃木木材。

以客廳為例，設計師利用一個類似梯子的框架在牆上創建一個圖型作品，中間的空位擺放電視及電視櫃、再以圍巾及藝術品為裝飾。

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