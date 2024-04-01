新地十五大商場復活節人流、生意額較去年升8%

新鴻基地產十五大商場包括apm、大埔超級城、銅鑼灣wwwtc mall、新太陽廣場、元朗廣場、柴灣新翠商場、上水新都廣場等同步把握長假機會，特地推出多個集打卡景點、體驗式活動等節日推廣。總結復活節推廣高峰期（3月29日至 4月1日共4天），十五大商場人流及生意額較去年升8%。



新鴻基地產執行董事馮秀炎表示，近日藝術三月開鑼，城中不同地方又有新增特色景點，吸引不少旅客訪港短遊，而留港市民亦多外出找玩意，對零售餐飲業有一定支持。旗下十五大商場的節日推廣包羅室內景點、室外玩意如休閒市集、及針對毛孩族的活動及推廣等，在長假期天氣不穩時成為客人的一站式玩樂首選，成功帶動市民人流。

總結復活節推廣高峰期（3月29日至 4月1日共4天），人流及生意額較去年升8% 。當中，因正值時晴時雨的換季時節，外加商戶多消費優惠，如消費滿額享低至8折等，美妝、衣履等商戶都有雙位數升幅；而節日氣氛對餐飲商戶有一定支持，不少輕食品牌都在高峰期大排長龍，整體約有逾8%升幅。

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新鴻基地產十五大商場包括apm、大埔超級城、銅鑼灣wwwtc mall、新太陽廣場、元朗廣場、柴灣新翠商場、上水新都廣場、置富南區廣場、利港商場、開心廣場、翠怡商場、美景商場、新葵興廣場、形薈及本舍。