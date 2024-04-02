啟德天璽．海四房大宅示位曝光　參觀睇樓客要畀本票100萬｜多圖

新地（0016）旗下位於啟德跑道區的承豐道26號天璽．海，今日（4月2日）公開示範單位，包括兩伙連裝修示範單位，以及一伙無改動示範單位。



據資料顯示，準買家及代理可以透過發展商推出的項目提供的表格預約睇樓，而參觀者須於遞交表格及一張金額為港幣100萬元的銀行本票副本，作為參觀的條件。



天璽．海累沽32伙 非本地客佔逾一半

新地代理總經理陳漢麟表示，項目已開售3星期，目前累沽32伙，套現約20億元。單位售價由3,738萬元至1.48億元，呎價33,197元至67,946元，平均呎價約45,336元。當中有4伙為過億元大額成交。客源方面，非本地客超過一半。

新地副董事總經理雷霆表示對項目銷情有信心，相信項目可破同區售價及呎價新高紀錄。另外，集團預計最快於下月推售元朗The YOHO Hub 第C期，6月將推屯門NOVO LAND第3期。

↓↓天璽．海第1座22樓A室連家具示範單位↓↓

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首先為四房三套連傢俱無改動示範單位，單位以第1座22樓A室單位作藍本，實用面積2,144 平方呎。設計以翡翠綠色為主色調，採用大量天然石鋪砌。單位樓高3.3米，採用玻璃幕牆設計，大門位置配備私人升降機大堂及門廊，並設有隱藏式鞋櫃，附送衣物護理機及梳妝檯。

客飯廳長度逾9.5米，空間寬敞，客廳區域配以米白色拼古銅色設計特色牆身，兩旁更設有白色壁燈。中央放置了米白色L型梳化及綠色長型梳化，綴以淺灰色絨毛地毯，前方配備橢圓形天然石面茶几。客廳外連約5米闊流線型全景露台，可放置戶外休閒椅及茶几。

飯廳牆身為特色畫，配以雙層吊燈，中間位置擺放綠色天然石機面的十人圓形餐桌及白色波浪紋座椅。旁邊設有L 型吧檯鋪砌白色天然石，劃分層架擺放酒杯及酒類。此外，設計師利用玻璃摺疊門區間出娛樂區，並擺放麻將檯，為住戶提供多功能空間。

睡房可擺放貴妃椅及梳化

3間套房與客飯廳屬同一座向，均可外望維港景色。主人房方面，房間擺放雙人床後可三邊落床，另一邊設有白色軟呢貴妃椅、淡綠色梳化及白色天然石面茶几。另外房間内亦放置高深大櫃，提供收納空間，另一邊則設有廣角弧形玻璃幕牆，提升采光度。

主人套厠同樣以天然石鋪砌，設有雙洗手盤、化妝檯、浴缸及淋浴室。

↓↓天璽．海第5座18樓A室經改動示範單位↓↓

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第二伙為第5座18樓A室，單位原為四房雙套間隔，經改動後為三房雙套間隔，實用面積1401平方呎，連48平方呎露台及17平方呎工作平台。客廳一面牆身配以金色紋理手繪牆紙，襯以一排啡色系天然石裝飾，加上大地色調地氈，增加視覺效果。擺設則採用現代簡約風格，選用奶油色浮雕毯面沙發，並搭配奶白色皮質及黑白棉麻針織的方形靠墊抱枕，兩邊搭配淡綠色石材矮几，綴以橘黃色擺花裝飾。中心放置了北歐簡約木棕拼金色茶几，兩側則各擺放一個粉紅色迷你皮絨小沙發。

飯廳牆身沿用木紋設計，掛上不規則形狀鏡子，並綴以海螺形狀的自色吊燈。中間位置特設灰色天然石檯面的橢圓六人餐桌及柔和色調的布藝木餐椅，配搭花卉裝飾及特色餐具。

主人房與睡房打通 另作衣帽間

睡房方面，設計師打通主人套房及睡房2，將原先睡房2的部分空間作衣帽間之用，空間偌大。主人房設有雙人大床，襯以樹葉圖案寢具，搭配墨綠皮絨及灰色紋理抱抌，床下鋪設絨毛地氈。雙人床兩旁放置同色調木紋床頭櫃，綴以花盤裝飾。房間另一邊仍有空間，可擺放一張梳妝枱，枱面上擺放着復古藝術枱燈，配上圓形矮椅。

而由睡房2改造成的衣帽間配以L形雕花木製儲物櫃連天然石檯面，並採用金屬服飾掛架收納服飾。衣帽間内還擺放了一張灰綠色靠背椅，方便住戶更換衣物。

↓↓天璽．海第5座18樓A室無改動示範單位↓↓

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第三伙為第5座18樓A室無改動示範單位，屬四房雙套間隔，同樣提供私人升降機大堂及智能衣物護理機。