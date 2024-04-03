投資者趁機執平貨　擲570萬買君豪峰一房收租　上手五年輸兩球

二手市場蝕讓成風，有投資者趁機入市執平貨收租。鰂魚涌君豪峰一伙一房戶新近獲投資者擲570萬元買入收租。至於原業主持貨近5年，帳面蝕讓219萬元。



中原地產分行首席分區營業經理楊文傑表示，是次成交為鰂魚涌君豪峰中高層Q室，實用面積299平方呎，屬一房間隔，向東北，可望海景，新近以570萬元沽出，呎價19,064元。據知，新買家為國內投資客，看好區內租務發展潛力，加上業主願配合議價，遂決定買入單位收租用。

持貨近5年帳面蝕讓219萬元

參考同類單位於1月沽出，涉及為中高層Q室，實用面積439平方呎，當時成交650萬元，反映單位事隔2個半月微跌12.3%。另據恒生網上銀行估價，上述單位估價為579萬元，即最新成交價較估價低1.6%。

至於，原業主則於2019年以789萬元購入單位，持貨近5年，是次沽出帳面蝕讓219萬元，期內眨值約近28%。