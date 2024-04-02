白石角雲滙今年二手均輸錢　開放式戶396萬蝕沽　五年貶值120萬

二手市場成交量增多，惟以蝕讓盤為主。當中大埔白石角雲滙有開放式以396萬元沽出，單位5年貶值120萬元。該屋苑今年首三個月二手成交均需蝕讓離場，當中最勁一伙輸逾千萬元。



中原地產分行副分區營業經理徐家倫表示，是次成交為大埔白石角雲滙5座中層B3室，實用面積284平方呎，屬開放式間隔，單位新近以396萬元沽出，呎價約13944元。至於新買家為上車客，見屋苑環境舒適，價錢合理決定入市自用。

白石角雲滙今年二手均輸錢 最勁輸千萬

撇除上述成交，屋苑今年以來共有11宗二手成交，均為蝕讓個案，蝕幅介乎8%至36%。當中最高蝕幅紀錄單位為2座高層A3室，於今年3月25日以2,000萬元沽出，原業主於2022年以3,121.56萬元買入，持貨兩年帳面輸逾1,121萬元或近36%。

據了解，原業主於2019年5月以516萬元購入單位，持貨約5年，是次轉手帳面蝕讓約120萬元離場，期內貶值約23.3%。