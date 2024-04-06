深水炸彈威力無比！　新盤暢銷之後　是否代表樓市已全面復甦？

本文見報之時，正是南區黃竹坑港鐵站上蓋新盤Blue Coast開售之日，首批連加推的422伙單位能否於本週六全部沽清，大家拭目以待。筆者對於這個「輸少當賺」的樓盤充滿期待，相信「深水炸彈」將會再次炸響本港樓市，延續樓市不滅神話！



在筆者眼中，樓市不滅，香港經濟不死，內地房地產市場是一面鏡子，香港必須以此為鑒。樓市早已是經濟的一部分，就如2月28日樓市全面撤辣前後對比，香港經濟判若兩個世界，樓市由之前的死氣沉沉，變成今天的生機勃勃。更值得欣慰的是樓價並沒有明顯上升，新盤市場恢復了之前「一Q清袋」的習慣，縱然成功拉動經濟，但卻沒有帶動炒風。

有讀者問我：「新盤如此暢銷，是否代表樓市全面復甦，樓價一定大升？」非也，新盤成交大增拉動地產的產業鏈，但沒有帶動樓市上升，源於整體經濟並沒有顯著改善，企業仍然處於相當困難的局面。所謂「東山飄雨西山晴」，從樓市的另外一個角度看，住宅市場雖然復甦，但是商業市場仍處於水深火熱之中，正如日前上環永樂街全新的商業大廈，全幢只售約7.5億港元，呎價僅8,314元，5年間慘蝕5億至6億元。香港目前寫字樓市況慘淡，全港空置率竟逾2000萬呎樓面，零售飲食市場也見蕭條，商舖隨時出現倒閉潮。

旅遊逆差擴大 香港必須警惕

根據數字顯示，復活節假期出外旅游的港人達227萬人次，而入境旅客卻只有約50萬人次，出入境逆差約177萬人次。這個逆差相當誇張，香港是國際金融中心，素有旅遊城市、美食之都和購物天堂美譽，如今輸出消費多過輸入，值得大家警惕，是否意味著香港慢慢失去吸引力？這一點務必要向中央反映現實狀況，盡快處理一簽多行，以及開放更多的自由行城市給香港。

很明顯，香港經濟仍然處於窘境，需要一段時間才能復原，作為工商界和投資界人士，必須做好各項風險管理，要守住江山穩住陣地，投資市場是一場持久戰。另一方面，也希望熾熱的住宅樓市交投，能帶動金融股市和工商舖向好，這樣最終也能帶動整體香港經濟復甦，讓廣大市民受益。

黃竹坑站港島南岸。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

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