會德豐黃光耀1600萬再買基隆街　三年累斥逾5200萬買舖

近年頻頻入市買舖的會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀，新近再斥1,600萬元買入太子基隆街舖位。值得留意，黃光耀在過去3年已累斥逾5,200萬元買入3個舖位，當中更包括在兩年前以1,900萬元買入同為基隆街的地舖，當時更笑言看好該地段並爆出「今日羅素街、明日基隆街」。



最新成交個案為深水埗白楊街9號基隆樓地下D、E及F三相連舖，舖位位於基隆街及白楊街交界，面積855平方呎，最新由黃光耀以約1,600萬元買入，成交呎價約1.87萬元。該舖位現由潮州菜館以每月近5萬元租用，回報率近3.8厘。

黃光耀指有質素食肆租用 感民生地段、回報合理

黃光耀回覆《香港01》表示，是次買入舖位主要由於舖位由優質、有質素租戶使用，又指自己過去又曾光顧該食肆，認為生意穩定，而且在民生地段，認為租金回報合理。據了解，上述租戶為和昌潮味館，老闆為一名八十後，3年前接受傳媒訪問時指出，其父親在基隆街工作長達65年，由路邊大牌檔，做到入舖開快餐店，多年來一直用和昌這字號。

至於舖位原業主為前美聯物業執行董事郭應龍，他於2021年以1,680萬元買入該舖，持貨3年帳蝕80萬元。

三年累斥逾5200萬買舖

翻查黃光耀近年入市買舖紀錄，他早於2021年7月，以1,720萬元買入北角渣華道8號威邦商業中心地下7號舖。舖位面積約450平方呎，成交呎價約38,222元。該舖每月收租約2.3萬元。

其後再於2022年6月以1,900萬元買入基隆街2至16號華寶大廈地下2號舖，面積約850平方呎，成交呎價約22,353元。舖位現由電器店以每月約4萬元租用，租約期至2024年5月底，租金回報約2.5厘。