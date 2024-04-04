3月新盤撻訂116宗　撤辣後按月急升9倍　黃竹坑港島南岸撻足30伙

財政預算案公佈全面撤辣後，市場氣氛即時反彈。發展商趁機加快推盤步伐搶佔市場，甚至以低價策略吸客，導致部分早前在樓價較高時率先入市的業主傾向撻訂。3月新盤市場共錄得116宗撻訂個案，較上月的13宗急升近9倍，涉及撻訂金額約1.24億元。當中黃竹坑港島南岸第二期揚海月内錄得20伙撻訂，發展商共殺訂3,988.8萬元。



黃竹坑揚海月内撻20伙

3月錄最多撻訂的新盤為嘉里（0683）及信置（0083）等合作的黃竹坑港島南岸第二期揚海，3月合共撻訂20伙，涉及成交金額約4.43億元，眾買家遭殺訂3,988.8萬元。該批單位成交價由1,150.8萬至5,888.8萬元不等。

當中，最貴一伙為第1A座21樓A室，實用面積為1,299平方呎，屬四房套間隔，原於2021年9月入市，成交價為5,888.8萬元，呎價約45,333元，終撻大訂離場，損失588萬元訂金。

黃竹坑港島南岸第二期揚海。

黃竹坑晉環撻訂10伙

另外，同屬黃竹坑站港島南岸的第一期晉環由路勁（1098）夥平保（2318）等合作發展，於3月共撻訂10伙，涉及成交金額約1.97億元，發展商殺訂1,908萬元。

該批單位成交價由1,218.4萬至3,230.7萬元。當中最高成交單位為1B座37樓A室，實用面積919平方呎，三房間隔，呎價約3.51萬元。單位原於2021年5月買入，最終撻訂10%即323萬元離場。

晉環位於黃竹坑香葉道11號，合共提供800伙，提供兩座住宅大樓。（梁鵬威攝）

啟德MONACO MARINE撻15伙 14伙涉内部轉讓

會德豐地產旗下啟德MONACO MARINE 3月錄15伙撻訂，涉及成交金額約1.83億元，當中有14伙為内部轉讓個案，因此未能知悉撻訂金額。

而剩餘的一伙為1B座12樓B室，實用面積574平方呎，三房間隔。單位原於3月13日以1,554.3萬元成交，據知該買家因鍾情單位可望海景加上認為單位價值有保証，故購入自住。惟於簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展，料買家已棄購，遭沒收5%訂金約77.7萬元。

除此之外，啟德MONACO其他同系項目亦錄多宗撻訂，3月合共撻訂8伙，涉及撻訂金額1,042.8萬元。當中MONACO撻訂4伙，MONACO ONE撻3伙，而GRAND MONACO撻1伙。

長沙灣維港滙系列共撻11伙

由會德豐、信置（0083）及嘉華（0173）等發展的西南九龍長沙灣維港滙系列，於3月錄11伙撻訂，維港滙I佔6伙，維港滙II佔1伙、維港滙III佔4伙，涉及成交金額1.48億元，合共殺訂850.7萬元。

當中最高成交單位為維港滙I第2座23樓C室，實用面積784平方呎，三房間隔。單位原於2021年6月購入，最終於3月撻訂，沒收5%訂金約111.8萬元。

何文田加多利峯複式戶殺訂1600萬

另外，3月亦錄一宗大額撻訂個案，涉及為何文田加多利峯28及29樓複式A室，實用面積2,141平方呎，四房複式間隔連天台。單位原於2019年3月以8,000萬元連車位買入，當時造價創屋苑成交價新高。惟最終於3月正式終止交易，發展商沒收20%訂金，涉及金額高達1,600萬元。

3月份其他撻訂個案，包括紅磡必嘉坊系列、旺角ONE SOHO、長沙灣曉柏峰、石硤尾BELGRAVIA PLACE、牛頭角泰峯、油塘蔚藍東岸及油塘親海駅等等。