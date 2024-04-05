CCL報147.08點、連升3周　發展商低價推盤或影響短期二手樓價

中原城市領先指數CCL最新報147.08點，按周升0.84%，是撤辣免壓測後第2周的市況。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，樓市成交暢旺，CCL連升3周共2.84%，確認樓價已經見底回穩，擺脫撤辣前143.02點低位，2024年跌幅明顯收窄到只有0.09%。



她表示，第二季CCL目標上望150點，將較143.02點低位升約5%，即重返2023年12月初時的水平，現時相差2.92點或1.99%。發展商繼續維持低價策略推售新盤，搶去市場焦點，影響短期二手樓價走勢有機會出現反覆爭持，未來CCL可能於145點到150點之間窄幅徘徊。

楊明儀又指出，CCL仍處於逾7年低位，在2017年2月中水平徘徊，較2021年8月191.34點歷史高位跌23.13%，較2023年4月168.40點高位跌12.66%。黃竹坑港島南岸第3B期Blue Coast收票理想，並於4月6日首輪開售422伙，對本地二手樓價的影響將於4月下旬公佈的CCL才開始反映。

CCL Mass升1.11% 55周以來最大升幅

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報147.30點，按周升1.11%，升幅是55周以來最大。CCL(中小型單位)報146.23點，按周升1.06%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊升3周，分別累升2.94%及3.09%，同樣擺脫撤辣前低位，但指數仍在2017年1月中及1月底水平徘徊。CCL(大型單位)報151.38點，按周跌0.20%，指數在2017年4月初水平徘徊。

港島及新界東、西升幅擴大

四區樓價三升一跌，各自反覆回穩。港島CCL_Mass報147.12點，按周升2.30%，升幅為58周以來最大，連升2周共2.76%，仍於2016年9月初水平徘徊。新界西CCL_Mass報135.81點，按周升1.99%，升幅為46周以來最大，連升3周共3.74%，仍處於2017年3月中水平。新界東CCL_Mass報159.83點，按周升1.29%，升幅為21周以來最大，繼續於2017年3月底水平徘徊。九龍CCL_Mass報143.04點，按周跌0.43%，連升2周後回軟，仍在2017年1月初水平徘徊。

以正式買賣合約日期計，指數與2023年底相比，2024年第一季CCL跌0.09%，CCL Mass無升跌，CCL(中小型單位)升0.16%，CCL(大型單位)跌1.25%，港島升1.00%，九龍升0.89%，新界東跌0.91%，新界西跌1.59%。