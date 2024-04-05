6財團爭市建局盛德街　信置19.3億中標　出價貴次標7.9億或七成

信和置業（0083）、招商局置地（0978）及鷹君集團（0041）組成的財團（金威朗有限公司）早前以19.34億元奪得市建局九龍城盛德街/馬頭涌道發展項目。市建局今日公布落選標書投標金額，第二名入標價為11.47億元，即信置等財團出價較其高出7.87億元，接近7成。



項目當日共截收六份標書，當中新世界（0017）及嘉華（0173）分別以獨資形式入標，至於會德豐也有入標，其餘則為不知名財團。項目最終由信置財團以19.34億元奪得，每呎樓面地價約4,694元。

市建局最新公佈的資料顯示，其餘5家落選標書的金額為8.26億至11.47億元不等，即信置財團19.34億元的中標價較第二名高出7.87億元，約68.6%。

（市建局新聞稿）

地盤面積逾4.6萬平方呎 料可提供640伙

九龍城盛德街/馬頭涌道發展項目，地盤面積為46,103平方呎，預計可提供總樓面面積上限為414,928平方呎，並提供約640個住宅單位。項目重建後會將建築物從街道後移，以擴闊及綠化地面行人空間，改善該區的步行環境。

成功取得項目的發展商或財團，須按發展協議中列明的建築設計、標準與品質、可持續發展和智能系統的要求，興建新發展項目，以提供一個可持續發展的生活環境。