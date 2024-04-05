短炒｜食正樓市撤辣升勢　元朗興發大樓305萬沽　不足4個月即賺9%

2月28日財政預算案公佈樓市辣招「全撤」後，樓市交投旺、樓價皆錄得一定升幅，中原領先指數更連升3周共2.84%。 元朗興發大樓一伙兩房單位業主於去年尾買入單位，「食正」樓市升勢，持貨不足4個月即賺9%。



中原地產副區域營業經理王勤學表示，是次成交單位為元朗興發大樓中層A室，實用面積339平方呎，屬兩房間隔。原業主放盤一星期，零議價下獲上車客以305萬元承接，實用呎價8,997元。

原業主於2023年12月以280萬元入市買入單位自用，不過其後見撤辣後樓價略為回升，轉軚改為短炒，持貨不足4個月，帳面獲利25萬元，單位升值9%。

去年280萬入市稅款低至100元 料實賺19萬

上述元朗興發大樓單位的原業主，由於在2023年底以280萬元入市，低於300萬元，因此當時所繳付的稅花稅或低至100元。若計及買賣兩次支付的佣金2%約5.85萬元，估計該名短炒業主實賺約19萬元。

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事實上，近月元朗區也有同類型的短炒個案，如3月份元朗水車館街東輝閣低層F室，以288萬元轉手，較2023年12底買入價237.5萬元，帳面升值約21%或約50萬元。