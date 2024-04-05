和富中心錄近年最大蝕讓成交 低層海景戶1450沽 5年跌價500萬
撰文：柳英傑
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撤辣整體二手交投顯著回升，惟市場上依然錄得不少蝕讓成交。北角和富中心海景單位新近錄近年最大蝕讓成交，業主持貨僅5年大幅跌價26%，帳面勁蝕500萬元。
世紀21聯席董事蔡嘉駿表示，是次成交單位為北角和富道和富中心1座低層B室，單位實用面積約1,248平方呎，單位屬三房連主人套房加工人房間隔，向北面前臨維港海景，新近以1,450萬元成交，呎價11,619元。
原業主早於去年10月放盤求售，原叫價1,738萬元，減價288萬元成交，減幅達16.6%。
據了解，原業主於2019年3月以1,950萬元購入上址，持貨僅5年帳面勁蝕500萬元，期間大幅跌價26%，屬屋苑近年最大幅度蝕讓成交。
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