世邦魏理仕稱甲廈供應增加、空置率創新高　租金連續20季下降

世邦魏理仕最新發表的《2024年第一季香港商業房地產市場觀點》指出，甲級寫字樓租賃量較上季增加35%，但空置率過剩導致租金按季下降1.2%，連續第20季下降。商舖方面，零售額仍保持上升趨勢，導致空置率按季下降2.5個百分點至6.6%，為2019年第四季以來的最低水平。



世邦魏理仕香港區研究部主管陳錦平表示，本港第一季寫字樓租賃勢頭按季及按年均有所改善，但隨著新供應進入市場，空置率進一步上升。而零售方面各個核心區空置率下降至個位數水平，零售租賃速度放緩。

甲廈租賃量較上季增加35%

在2024年第一季度，受近期竣工項目的搬遷及整合需求帶動，寫字樓租賃量較上季增加35%，達130萬平方呎。本季登記的交易中，超過75%的空間面積低於5,000平方呎。淨吸納量達 61.2萬平方呎，其中40萬平方呎涉及三座新竣工商業樓宇的預租。本季度淨吸納量為自 2018 年第三季以來的最高水平（當時太古坊一號全面竣工）。

啟德AIRSIDE新增供應面積 空置率再創歷史新高

除大中環地區外，大多數核心區淨吸納量均呈正值。由於租戶在同一地區內搬遷，並租用更多空間，港島東已租用空間增加了7.16萬平方呎，為自2022年第四季以來的首次增長。啟德AIRSIDE的數宗大型交易令九龍東錄得23.33萬平方呎的淨吸納量。新增供應面積達92.52萬平方呎，加上新項目預租進展緩慢，導致整體空置率再創歷史新高，達1,470 萬平方呎，即16.7%。空置率過剩導致租金按季下降1.2%，連續第20季下降。

企業成本控制令空置率上升

世邦魏理仕香港顧問及交易服務執行董事兼主管馮慧詩表示，第一季度新租賃活動按季有所改善，其中近三分之一由銀行金融行業推動，而較大型的交易涉及不同政府機構。市場的新增供應將淨吸納量和空置率進一步推向更高水平，啟德等非核心區地點繼續吸引租戶。

展望未來，由於企業繼續主張控制成本，加上新辦公室供應量進一步增加，預計空置率將呈現上升的趨勢，租金繼續在今年剩餘時間受壓。預計短期內寫字樓租賃市場將繼續有利於租戶。

預計空置率將呈現上升的趨勢，租金繼續在今年剩餘時間受壓。預計短期內寫字樓租賃市場將繼續有利於租戶。

租賃需求擴張 空置率按季下降2.5%至6.6%

零售租賃勢頭放緩，部分原因為空置率下降，而本季零售額及旅客人數增速放緩，但仍保持上升趨勢。繼2023年全年增長16.2%後，1月零售業銷貨額較去年同期上升0.9%，2月份上升1.9%，為連續15個月上升。租賃需求擴張導致空置率按季下降2.5%至6.6%，為 2019 年第四季以來的最低水平。

四個核心區空置率均錄得個位數，為 2018年第二季以來首次出現。中環空置率跌幅最大，下降5.3個百分點至6.6%。尖沙咀及旺角空置率分別下降 2.9個百分點及 2.3 個百分點，至5.8% 和 7.4%。 銅鑼灣空置率則維持不變。

新餐廳開張帶動街鋪租金上升2.7%

世邦魏理仕香港顧問及交易服務-商舖部資深董事兼主管溫運強表示，本港過去幾季度租賃活動活躍，四個核心區街鋪空置率降至個位數。 由於空置商鋪選擇減少，2024 年第一季的租賃勢頭減弱。

雖然部份餐飲商縮小經營規模，但本季仍出現許多新餐廳開張，核心區街鋪租金上升2.7%，為2022年第三季度以來的最大的按季增幅。預計零售商將審視本港入境旅遊的復甦情況，加上政府致力推出更多國際活動，商鋪租賃板塊前景樂觀。