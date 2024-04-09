美聯︰山頂南區首季錄22宗成交　按季升1.44倍　陽明山莊共錄4宗

山頂南區於今年首季合共錄得約22宗買賣成交，較去年第四季顯著上升1.44倍，而成交金額更錄逾34億元，按季更飆升達13.45倍，出現量額齊升格局。



根據美聯物業山頂南區分行統計，單計剛過去的3月份，山頂南區共錄得約8宗買賣，涉及金額約3.8826億元，分別較2月份上升166.67%及下跌約35.04%。而全月成交均為二手個案，而有1宗屬洋房交易。而指標屋苑陽明山莊亦錄得1宗逾7,600多萬元成交，而紅山半島亦錄得1宗約6,800萬元成交。租務市場則錄得約22宗成交，涉及金額約219.14萬元，而當中佔3宗屬洋房及約7宗為10萬元或以上的大額租賃個案。

美聯物業山頂南區豪宅首席區域營業董事方富義表示，去年第四季區內未錄得任何逾億元成交，踏入今年首季則共錄得6宗逾億元成交，表現不俗。指標屋苑中，以陽明山莊表現最為突出，全季錄得約4宗買賣，上升1倍。

美聯物業山頂南區豪宅首席區域營業董事方富義。

山頂南區交投量額齊升

另外，方富義指出，總結山頂南區首季市場表現，可以「量額齊升」來形容，在成交量方面，首季錄得約22宗，較去年第四季約9宗顯著上升約144.44%，成交金額約34.1853億元，上升約1345.16%。當中一手成交佔3宗或涉約12.73億元，二手佔約19宗或涉約21.45億元。洋房成交佔6宗，餘下16宗為分層戶。其中今年首季該區亦錄得約6宗逾億元的成交個案，而3宗屬一手，另外3宗為二手成交。在指標二手屋苑中，陽明山莊錄得4宗成交，表現最活躍外，華景園、紅山半島洋房、浪琴園均錄得1宗買賣。

租務市場方面，首季表現則較為遜色，合共錄得約109宗成交，較去年第四季約109宗有約34.34%跌幅，涉及租金總額約1,214.72萬元，較對上一季約2,137.4萬元下跌約42.8%。當中洋房租賃成交佔16宗，而10萬元或以上的大額的租賃個案佔約44宗。而平均呎租則錄每呎約57.4元，較前一季約59.6元下跌約3.74%

陽明山莊。（資料圖片）

首季盧吉道項目成交位列榜首

方富義指出，山頂南區首季亦錄得不少矚目大額的超級豪宅成交，以買賣金額計，山頂盧吉道25、26A及B號項目以約8.38億元成交，成為首季最大額成交，而Mount Nicholson分層戶以約6億元成交，以及山頂道8-12號分層戶以約5.5億元成交，分別位列第二及第三高。至於呎價方面，則以Mount Nicholson分層戶呎價約13.1萬元居首，而山頂道8-12號分層戶呎價則約為10.42萬元位列第二，而壽臣山15號單號洋房則以7.44萬元排第三位。

租務市場計，最大月租金額單位三甲分別為山頂道雙號單號屋洋房、甘道單號雙號洋房及另一個甘道單號單號洋房，分別以約75萬元、約73.8萬元及約68.8萬元月租成交。而上述3宗租務亦為山頂南區首季最高呎租成交，呎租分別為約167元、約143元及約141元。

方富義預期，隨著政府全面撤辣，整體市場氣氛向好，豪宅市場交投亦轉旺，而且內地客亦在撤辣後增加入市意欲，加上政府積極吸納非本地人才來港，對豪宅物業需求將有增無減，因此看好第二季山頂南區交投將會進一步向好，成交量及成交金額有望較首季增加。