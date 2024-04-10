紅磡必嘉坊．迎匯加推29伙、入場開放式436.3萬起 周六賣15伙
撰文：李明珠
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恒地（0012）紅磡大型重建項目必嘉坊第二期必嘉坊．迎匯昨晚加推7號新價單，涉及29伙，戶型包括開放式至兩房，入場價436.3萬元起。項目同時公布銷售安排，將於本周六（13日）推售15伙。
資料顯示，新價單提供29伙，戶型涵蓋開放式至兩房，實用面積192至378平方呎。單位定價由484.8萬至908.5萬元，扣除最高10%折扣後，折實價由436.3萬至817.6萬元，折實呎價21,228至23,637元。入場單位為5樓L室，實用面積192平方呎，為開放式間隔，連21平方呎平台。
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