元朗世宙兩房612萬沽　不足3年貶值兩成　代理：一半二手成交要蝕

撤辣後買家積極入市，不過有持貨年期較短業主需損手離場。有代理指元朗世宙本月暫錄4宗成交，當中有2宗屬蝕讓成交，佔成交比例一半。當中新近錄一伙兩房612萬元蝕沽，原業主持貨不足3年帳面輸近「一球半」離場。



中原地產副區域營業經理王勤學表示，是次成交為元朗世宙2座高層H室，實用面積428平方呎，屬兩房間隔。單位最初以622萬元叫價放盤，減價10萬元終以612萬元沽出，呎價14299元。

單位不足3年貶值近兩成

據中銀網上銀行估價，上述單位估價為609萬元，而恒生估價則為617萬元，即最新成交價於估價範圍內沽出。另外日前亦有同類單位需蝕讓離場，涉及為2座低層H室，實用面積相同，以589萬元沽出，原業主需蝕讓逾一成離場。

據知，原業主於2021年7月以760萬元買入，持貨不足3年，是次轉手帳面蝕讓148萬元，單位期內貶值19.5%。