屯門蝕讓之城　上源平台戶470萬沽　一手買入帳蝕193萬、貶值3成

撰文：李明珠
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屯門蝕讓之城連錄大幅蝕讓。位處屯門掃管笏的半新盤上源，一伙兩房單位最新以470萬元成交，呎價10,780元。業主6年前一手買入帳蝕193萬元離場，蝕幅高達29%。

晉誠地產海韻分行高級營業經理李德鴻表示，該單位為上源2A座低層B室，面積436平方呎，兩房間隔連168平方呎平台，屬特色戶。原業主於去年12月放盤時叫價500萬元。據悉，新買家因喜愛此物業擁有大平台，適合種植及飼養小動物，因此最終議價後以470萬元承接，折合呎價10,780元。

6年前一手買入　貶值近3成

翻查資料，屋苑過去一年共錄得19宗二手蝕讓成交，蝕幅介乎1%至26%不等。原業主於2018年10月以663萬一手購入單位，持貨近6年轉手帳面蝕讓193萬元，期内貶值逾29%。

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