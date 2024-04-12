CCL報144.88點　連升3周後回軟1.50%　九龍區新盤低價搶成交

中原城市領先指數CCL最新報144.88點，按周跌1.50%，是3月21日美國聯儲局連續5次會議維持利率不變當周的市況。但多個九龍大型新盤包括長沙灣Belgravia Place，九龍灣泰峯，將軍澳日出康城第12A期SEASONS PLACE相繼低價促銷搶去市場焦點，影響二手成交減慢，樓價連升3周後回軟。CCL仍然高於撤辣前的143.02點低位，短期樓價開始出現反覆爭持跡象，料CCL將於145點到150點之間窄幅徘徊。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL仍處於逾7年低位，在2017年1月中水平徘徊，較2021年8月191.34點歷史高位跌24.28%，較2023年4月168.40點高位跌13.97%，而2024年則累跌1.58%。第二季CCL目標上試150點，現時相差5.12點或3.53%。4月11日美國通脹數據高於預期，市場憂慮推遲減息，及4月11日將軍澳日出康城12B期PARK SEASONS公布首張價單138伙，對本地二手樓價的影響將於5月上旬公佈的CCL才開始反映。

CCL Mass報145.5點 終止3周連升

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報145.5點，按周跌1.22%。CCL(中小型單位)報144.07點，按周跌1.48%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊終止3周連升，相信同樣進入短期反覆階段，指數分別在2016年11月初及11月中水平徘徊。CCL(大型單位)報148.98點，按周跌1.59%，連跌2周共1.78%，指數在2017年3月底水平徘徊。

三區連升後回落 新界東續升

四區樓價三跌一升，走勢各自反覆。港島CCL_Mass報145.69點，按周跌0.97%，結束2周連升，於2016年9月初水平徘徊。九龍CCL_Mass報140.63點，按周跌1.68%，連跌2周共2.11%，在2017年1月初水平徘徊。新界西CCL_Mass報133.29點，按周跌1.86%，連升3周後回軟，繼續處於2017年2月底水平。新界東CCL_Mass報159.99點，按周升0.10%，連升2周共1.39%，仍於2017年3月底水平徘徊。