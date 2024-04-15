一手新盤搶焦點　十大屋苑周末二手成交僅錄9宗　按周持平

中原地產十大屋苑本周末錄得9宗成交，按周無升跌，當中有一半屋苑錄「零成交」，分別為康怡花園、海怡半島、新都城、映灣園及嘉湖山莊。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本月一手市場百花齊放，周末一手市場交投暢旺，近期港島大型新盤位置優越，訂價亦吸引，務求先取量再求價，搶去大批客源及市場焦點，周末兩天一手市場共錄約200宗成交，加上撤辣後一個多月市場已消化大量二手筍盤，二手交投難免受壓。

中原陳永傑：撤辣後一個多月消化大量二手筍盤

港島區方面，3大指標屋苑僅太古城錄3宗成交，海怡半島及康怡花園捧蛋。太古城本月暫錄15宗成交，平均實用呎價15,326元。其中本周末錄3宗成交，較上星期錄一宗明顯增加，週末成交包括綠楊閣中層D室，單位實用面積922平方呎，3房1套間隔，最新以1,438萬元成交，平均實用呎價15,597元。

太古城。

麗港城周末錄得2宗二手成交

九龍區方面，麗港城本周末錄得2宗買賣成交，較上周末無升跌。新成交包括4座中層G室，實用面積517平方呎，2房間隔，日前以588萬元沽出，折合平均實用呎價11,373元。原業主於2012年以377萬元買入單位，持貨12年，帳面獲利211萬元，單位升值56%。

麗港城。

沙田第一城本月暫錄7宗成交

新界區方面，3大指標屋苑中只有沙田第一城錄成交。撤辣後市場氣氛正面，惟近期市場焦點落於一手，二手交投減慢。沙田第一城本月暫錄7宗成交，平均實用呎價約13,277元，屋苑最新錄8座低層D室，實用面積327平方呎，2房間隔，日前議價後以420萬元易手，呎價12,844元。