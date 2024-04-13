撤辣前後仿如兩世界　好淡爭持就在一瞬間｜蔡志忠

如果要評論近年港府施政哪一項政策最好，當可說是全面撤銷樓市辣招。很多人可能會覺得很驚訝，曾幾何時，港府不斷打壓樓市，高呼要讓未買樓者優先上車，因此搏取了大衆一片掌聲。為何今天撤銷向來甚為爭議的辣招，會是最好的施政呢？



道理其實很簡單，撤辣一個多月了，有多少人出來發表反對言論？筆者極少聽到，即使是長期反對地產霸權的泛民主派人士，也甚少聽到他們的不同聲音。原因主要是撤辣前後樓市是兩個不同的世界，撤辣之前港人的悲觀情緒高漲，雖然樓價幾年來已累跌了兩成半左右，但是市場依然認定今年仍有一成左右跌幅；可是自從撤辣之後，樓市出現翻天覆地的變化，尤以新盤市場，再次出現即日沽清的景象，交易量恢復到10幾年前正常軌道，人們的情緒由悲觀轉趨樂觀，而對今年樓價走勢的預期也由下跌5%至10%，轉為上升5%至10%。

撤辣是近幾年港府施政最亮點

無論樓價升多少或跌多少，都是猜測而已，事實上今天市場出現如此熾熱成交，仍然沒有推動樓價明顯上漲，但卻肯定已激活了整條產業鏈，對香港經濟帶來很大支持。這樣的結果，還能有什麼理由來反對呢？我倒想問問，如果港府這次不撤辣或只減少部分辣招，後果又會怎麼樣？可以想像得到，樓價會繼續下跌，交投也將繼續冰封，未買樓者仍然不敢入市，香港經濟也將進一步惡化。

港府近期特別喜歡講好香港故事，也高呼大家要一起唱好香港。既然這樣，全面撤辣就是唱好香港的最佳例證，立即讓港人彷如置身於另外一個世界。這麼好的措施，大家都應該全力支持才對。因此筆者認為這個撤辣的決定，是港府近年來最好以及最受歡迎的施政。

香港內部轉趨穩定，大家都意識到必須全力搞好經濟民生，鞏固好香港國際金融中心地位，方有真正前途。可是外部卻處於地緣政治的風口浪尖，外媒經常故意唱衰和抹黑香港，不但會讓一些外資撤離，也阻礙其他資金進入，一來一往損失慘重。因此，看好看壞就在一瞬間，筆者有幾個朋友長期心大心細，想入市又怕早買會買貴，於是一直採取觀望態度。可是辣招一撤，他們忽然都變成了業主，對後市一百八十度轉變，變得對未來充滿信心。

「執笠關注組」宣布執笠是明智決定

近日網上有一個組織叫做「全港商舖執笠結業消息關注組」出現，短短兩星期已經發展到逾30萬人加入，不過版主卻於前天宣布「執笠」，將改為另一個名稱運作。坦白講，香港目前需要講好故事的聲音，許多投資者在選擇投資香港還是星洲？很多人在思考買樓還是賣樓？這些投資行為，都是在一念之差中產生。

執笠關注組總是報導一些店舖執笠的消息，但沒有報導新進的店舖又有多少家，會讓人感到偏頗。就以内地資金為例，近年來有不少具有特色和創意的飲食店進軍香港，民生地段商舖經常爆滿，正是「一雞死一雞鳴」，雖然某些處於出入境關口附近的，如上水、粉嶺、屯門等地的商店，受港人北上消費影響生意轉差，但其他的並沒有太大問題。評論店舖是否出現執笠潮，應該以新進的商舖又有多少間來計算才公正，否則對香港形象十分不利，主持人將其先行「執笠」是一個明智決定，大家同坐一條船，千萬別讓人有故意唱衰香港之嫌。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。