北角新光戲院12月告別　李居明：明年2月交還物業予新業主教會

北角英皇道僑輝大廈全幢約77.41%業權（即新光戲院現址）在2月份以7.5億元易手予Island ECC教會。負責經營新光戲院的玄學家李居明日前與粵劇老倌龍貫天等人為新劇敲響銅鑼，同時拿出一份法律文件交代新光戲院未來動向，表示已收到新業主信件，由他收信開始6個月內要搬遷，物業預計在明年2月交還予教會，而新光戲院將於今年12月告別結業。



李居明指出，目前不需即時交出場地，新業主教會只要求讓出聖誕節檔期讓教會舉辦活動。又指他一直與教會代表接洽，形容對方「幾nice」。

玄學家李居明。（葉志明攝）

資料顯示，上述新北角英皇道僑輝大廈全幢約77.41%業權（即新光戲院現址），原業主為資深投資者羅守輝或相關人士，在2月份市傳以7.5億元易手，新買家為The Island Evangelical Community Church（下稱Island ECC）的教會。目前承租鰂魚涌區內甲廈作為會址，月租逾150萬。

上述物業為北角英皇道413至423號僑輝大廈戲院部份、地下、一至六樓及天台，即新光戲院現址，在去年7月份以公開招標出售約77.41%業權。物業總建築面積約96,000平方呎，總地盤面積約29,800平方呎，以現狀連租約出售。

增加戲院座位 開發上層物業提供零售，住屋空間

Island ECC早前發出的內部郵件指出，「教會早於8年前已對新光戲院舖址感興趣，但當時業主未有出售念頭，同時當時市場估價更達12億元，超出教會預算。」目前，教會已透過向銀行融資以7.5億元買入新光戲院。

Island ECC主任牧師續指，「我們期待與當地社區合作，同時尊重其文化遺產。」目前計劃改建以增加戲院座位，並重新開發上層物業以提供零售，以及住屋空間。

2003年買入價1.68億

僑輝大廈為北角英皇道地標式建築，新光戲院現址。現時地下至五樓為戲院及商業部份，而六樓則為住宅部份。據悉，羅守輝或相關人士於2003年，向僑光置業以1.68億元購入上址至今。

新光戲院連住宅一籃子在2023年7月招標放售，市傳最新成功易手。（黃祐樺攝）

新光戲院1972年開幕、現存罕有大型粵劇表演場地

新光戲院早於1972年開幕，為本港少數的大型粵劇表演場地，設兩院，1院設有1,033位座席，提供予粵劇表演、舞台劇及各類型演唱會。

物業位處北角核心地帶，鄰近北角匯、香港維港凱悅尚萃酒店、君譽峰等全新落成項目，僅1分鐘步程至北角港鐵站。另外物業擁有極闊門面，單邊面向英皇道及書局街。物業有望重建成港島地標式住宅或商業項目。