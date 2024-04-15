首都廣場劏舖「賤價」10萬沽　金融才俊輸97%　炒家即時叫高3倍

樓市全面撤辣後，有短線炒家出動。由「劏場大王」尹柏權於2013年拆售的尖沙咀首都廣場，新近錄得一個劏舖以「賤價」10萬元沽出，上一手業主持貨約11年帳面勁蝕約97%，創該商場歷來最大蝕讓。該名賤價接貨的新買家在完成交易後，隨即叫高至38萬元、委託私人拍賣場推出，博短時間大賺2.8倍或28萬元。



上述舖位為尖沙咀首都廣場2樓S85號舖，面積約74平方呎，鄰近扶手電梯位置，現況交吉，最新透過環亞拍賣推出放售，將於4月23日進行拍賣。該劏舖開價38萬元，即呎價約5,135元。

3月份10萬易手、隨即委託拍賣行開價38萬

值得留意，業主姓董，剛在2024年3月份以10萬元「撈底」買入上述首都廣場劏舖。

至於再上一手業主姓倪，料為一位金融及證券業人士，早於2013年1月以395.9萬元買入該舖位，反映舖位大幅跌價約385.9萬元或97.5%。

尖沙咀首都廣場2樓S85號舖。（環亞拍賣相片）

劏場大王尹柏權2013年拆售屢錄蝕讓

首都廣場為本港經典劏場，由「劏場大王」尹柏權2013年拆售，過去多年屢錄蝕讓成交，上一宗蝕讓幅度最勁的個案為2樓S154號舖，2022年11月以24.5萬元易手，較2013年11月購入價378.3萬元，勁蝕93.5%或353.8萬元。