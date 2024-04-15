周末新盤錄204宗　按周急跌59%　黃竹坑BLUE COAST次輪沽126伙

新盤持續推售餘貨，推盤步伐放緩。周末兩日（13日、14日）新盤錄得204宗成交，較上周的500宗下跌59%。當中黃竹坑站港島南岸第3期BLUE COAST 3B期次輪銷售沽126伙，佔周末成交逾61%。



黃竹坑BLUE COAST次輪沽126伙

長實（1113）與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第3期BLUE COAST 3B期，項目周六次輪銷售開賣184伙，並於即日沽出126伙，佔發售單位約68%。發展商指，之後推出的價單將會調整售價。

項目自上周六開售至今，共售出540伙，佔此期單位總數642伙超過84%，平均每伙售價逾1,800萬元。

康城SEASONS PLACE兩日沽8伙

會德豐地產與港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城12A期SEASONS PLACE，展開銷售後至今累售566伙，逾87%單位，套現逾36億元。項目於周末再沽8伙單位，售價由521.9萬至1,110.8萬元。 當中最高成交單位為第3B座42樓A室，實用面積665平方呎，三房套間隔，折合呎價16,704元。

屯門御海灣單日沽6伙

新鴻基地產（0016）旗下屯門御海灣，早前增加現金回贈以推售貨尾。項目於周六單日連沽6伙，套現逾5,000萬元。售出的單位包括1伙開放式戶，1伙一房連儲物室戶，3伙兩房戶及1伙三房戶，實用面積由255至514方呎，成交價由537.5萬至1,000.9萬元，成交呎價由19,473至21,323元，而買家另可享有按定價計算約21.06至26.88%的回贈。

信置系新盤共沽6伙

信置（0083）旗下多個新盤於周末共錄得6宗成交，包括長沙灣維港滙、馬鞍山SILVER SANDS及將軍澳凱柏峰III，吸金近1.4億元。當中維港滙共沽出4伙，涉資逾9,630萬元。售價最高單位為維港滙I的1座1樓A室，實用面積1,319平方呎，連104平方呎平台，成交價4,395.2萬元，折合呎價33,322元。