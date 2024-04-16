黎永滔荃灣中心商舖獲洽購　作價2.2億　如落實料帳蝕5500萬

資深投資者黎永滔旗下荃灣中心商舖物業，市傳獲洽購至尾聲，料以2.2億元快將易手。如最終落實成交，黎永滔持貨6年帳面蝕5,500萬元。



市場消息指，黎永滔持有的荃景圍86號荃灣中心商場2期11至14座基座舖位，最近獲財團出價2.2億元洽購，貼近業主意向價，舖位總建築面積44,035平方呎，目前由三個租客承租。如上述成交最終落實，即黎永滔持貨6年帳面蝕讓5,550萬元，或20%。

2018年以2.75億元買入

上述舖位最初由項目發展商新地（0016）持有，並出租達36年。及後2018年由資深投資者黎永滔以2.75億元購入，用作收租用途。

該批舖位屬於屋苑基座商場，目前由三個租客承租，包括護老院、幼稚園及設計公司。其中護老院佔地近3萬平方呎，另有幼稚園及設計公司，每月租金收入約130萬元。若以2.2億元洽購價計，呎價近5,000元，新買家料可享7厘租金回報。