荃灣細價樓首宗摸貨　炒家持貨20日平手離場、實蝕15萬｜老貓燒鬚

全面撤辣後，樓市交投即時轉活，早前荃灣一帶細價樓更獲不少投資者入市，當時市場更預計該區將成為摸貨天堂。不過有最新消息指出，區內錄得首宗短炒摸貨個案，惟屬於「炒燶」個案。據悉，有炒家在20日前以430萬元買入區內翠濤閣兩房戶，惟最新卻以「平手價」430萬元沽出，雖然帳面持平離場，但連同其他使費料仍蝕逾15萬元。



持貨20日即沽 料實蝕逾15萬

據市場消息指，是次成交為翠濤閣1座中層F室，實用面積474平方呎，屬兩房間隔，享部份海景。單位新近以430萬元沽出，呎價9,072元，屬摸貨盤 。另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為400萬元，而恒生估價則為428萬元，即最新成交價較估價高出0.5%至7.5%。

據知，該投資者於上月由斥資430萬元購入，持貨僅20日後即以「確認人」身份，將單位以買入價沽出，是次摸貨轉手雖然帳面平手離場，但連同其他使費，料最終仍蝕逾15萬元。

荃灣翠濤閣。

荃灣細價樓成摸貨天堂 代理：有人放摸、未有成交

而事實上，於政府宣布撤辣後短短4日，同區荃景圍一帶屋苑連環錄近20宗成交，當時荃灣中心已錄14宗，成交有7成為投資者，近半為長線投資。

當時區內有代理指該類投資者見荃景圍收租回報超過4厘，同時有機會搏物業升值，認為比定期存款更為吸引。另有代理指出，目前該批單位亦有投資者放摸貨盤，但未錄成交。