撤辣當日低價沽貨　荃灣中心業主撻訂賠佣　318萬重售賣貴10%

樓市撤辣後，二手屋苑交投量轉旺，部份早前低價沽貨的業主，新近選擇撻訂重售，最終賣貴超過10%。



上述相關成交為荃灣中心18座濟南樓中低層F室，實用面積329平方呎，兩房間隔，早前在2月28日、即財政預算案公佈撤辣即日以288萬元沽出，成交呎價約8,753元。

不過該名業主在周六（9日）選擇賠訂終止交易，並於同日以318萬元重新賣出單位，成交呎價升至9,666元，即較早前成交價賣貴30萬元或10.4%。

賠訂金、雙邊代理佣金後仍多賺12萬

據了解，是次選擇撻訂的業主，需要賠訂及雙邊代理佣金，不過該名業主賠訂重售後，依然可以多賺逾12萬元。

該單位早於2009年以117.5萬元購入，是次沽貨帳面獲利200.5萬元或1.7倍。