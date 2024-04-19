赤柱ONE STANLEY招標沽四伙　套現近3.14億　下周二再招標賣9伙

建灝地產旗下赤柱豪宅項目ONE STANLEY今日（19日）以招標方式沽四伙，合共套現近3.14億元，當中包括1幢海景獨立洋房，以約1.16億元沽出。另發展商同時亦推第3號銷售安排，落實招標賣9伙，招標日期由4月23日至4月30日。



招標沽四伙吸金近3.14億

是次沽出的四伙涉及為1幢海景獨立洋房、2個花園複式戶和1個天際複式戶，成交價介乎5,315萬至約1.16億元，最高成交呎價37,344元。該3個複式單位套現逾1.98億元，最貴為第11座地下及1樓A單位，實用面積2,466平方呎，連882平方呎花園，以近8,412萬元連1個車位成交。至於眾買家則主要選擇120天及240天即供付款方法。

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目自開放示範單位參觀以來，約20天累積接待超過350組準買家參觀，當中70%為本地客，30%來自內地，而自用比例佔70%，投資比例佔30%。

下周二起招標再賣9伙

發展商同時公布第3號銷售安排，招標日期由4月23日至4月30日，涉及9伙單位。包括2幢海景獨立洋房、4伙天台複式戶及3伙花園複式戶，實用面積約由1,826平方呎至3,102平方呎。其中有4個單位全新推出的單位，分別為32號洋房，實用面積3,102平方呎，附設436平方呎花園及630平方呎天台，屬四房四套連書房、1儲物房及工作間間隔。

另外3個單位屬連天台或花園複式戶，其中第1座2樓及3樓B單位天台複式戶，實用面積1,909平方呎，連821平方呎天台；第2座地下及1樓A單位花園複式戶，連417平方呎花園，實用面積1,826平方呎，屬四房兩套連1儲物房間隔；第10座2樓及3樓D單位天台複式戶，實用面積2,551平方呎，連1,089平方呎天台，屬四房四套連1儲物房及庭院間隔。