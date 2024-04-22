恒隆廣場設全國最大DIOR 4層旗艦店　商場擴建3萬呎｜上海直擊

恒隆地產（0101）為香港具規模的大型地產發展商，從九十年代起開始進軍內地市場，主力發展商業項目。隨著中國經濟高速發展，集團業務也蒸蒸日上，近年取得不俗的成績。集團的項目涵蓋商場、寫字樓及住宅，整個版圖在內地已擴張到多個城市，包括上海、杭州、無錫、武漢等等。



眾多城市中，上海為集團內地業務中收入佔比最高的項目。是次《香港01》直擊上海恒隆廣場及港匯恒隆廣場，了解集團的最新動向及部署。



上海恒隆廣場設全國最大DIOR旗艦店

首先為上海恒隆廣場，座落於著名商圈南京路西路，是上海其中一個地標式物業。項目於2001年開幕，其中商場部份樓高5層，樓面面積達5.5萬平方米，定位為高端奢華，連同快閃店目前約有120間店舖，以奢侈品零售為主，而餐飲佔15至20%。當中DIOR在商場承租了4層門店，是全中國最大的分店，品牌方亦稱該分店為DIOR巴黎總店的姊妹舖。

而CHANEL亦在今年5月擴張店舖至4層，新增VIP專屬區域；LV則會於2025年重新裝修。另外，商場本年內將會有15間新品牌進駐，包括Sacai及Alexander Wong等等，大多為高端時尚品牌。

↓上海恒隆廣場↓

商場出租率接近100%、年消費過百萬會員數量上升

發展商表示，目前商場出租率接近100%，而且有一份相當長的潛在租戶候補名單，租出店舖並不困難。而商場每年租金都一直上升，不排除明年也會有上調的空間。

除此之外，恒隆地產董事張琳娜表示，商場會員的黏性非常強，不論是會員註冊數量及回頭率方面，一直有持續增長，可見項目的業績十分穩健。2021年疫情期間上海恆隆廣場年消費過100萬元人民幣的會員人數較2019年增加了5倍。

商場下半年擴建、提供25個舖位

上海恒隆廣場於2017年曾進行資產增值計劃，全面翻新商場及兩幢寫字樓，耗資約16億元。項目最新獲政府規劃批准擴建，預計將於今年興建一座4層高商場，建築面積約3,080平方米（約3.3萬平方呎），可提供25個舖位及設戶外休閒空間，最快2026年落成。而明年則計劃翻新原有商場的6樓天台，或改建成空中花園以增加戶外空間。

上海港匯恒隆廣場斥逾10億翻新、設380間店舖

上海港匯恒隆廣場則於1999年開幕，是集團於內地首個集商場、辦公樓及服務式寓所於一身的大型綜合發展項目。商場佔地約13萬平方米，樓高7層，合共約380間店舖，當中餐飲佔22%。

商場於2020年完成翻新，除了打通南北座兩個區域外還新增了中庭的戶外空間，花費超過10億元。

上半年獲10多間品牌進駐

上海港匯恒隆廣場總經理潘明峰透露，商場今年上半年已10多間品牌進駐，部分更是全國首店，預計下半年將引入更多餐飲品牌。

對於即將到來的「五一黃金週」能否為商場帶來人流及營業額的增長，他表示難以單單比較客流量，因為他們更注重的是服務品質。不過他們觀察到在一些微型節日時客流量會有可觀提升，例如上月的三八婦女節創下了商場本年銷售高峰，反應較想像中更好。

項目設服務式公寓、提供623伙

項目還設有服務式公寓及寫字樓。當中服務式公寓名為「港匯花園」，合共3座大樓，共提供623伙單位，實用面積89至290平方米，戶型包括一房至四房。公寓亦設有會所，設施包括游泳池、網球場及健身室等等。