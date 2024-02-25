布吉直擊｜耗資156億歷來最大新盤　150萬港紙買富人區五百呎樓

買樓置業一直為香港人的奮鬥目標，但香港地少人多，樓價冠絕全球，安居樂業似乎已成為普通人難以觸及的夢想。不過自近年移民潮蔓延香港，不少人開始考慮「出走」的可能性。除了歐美大國，地理、氣候及飲食習慣更接近香港的東南亞亦逐漸受港人青睞，港人熟悉的泰國便為其中之一。



《香港01》是次親身到訪泰國熱門旅游城市布吉，直擊當地大型發展商悅榕集團（Banyan Group）旗下最新的住宅樓花項目。項目位處布吉西北部的邦濤，是當地著名的「富人區」。由布吉國際機場出發只需25分鐘車程，距離市中心布吉鎮及熱門的芭東海灘則需30分鐘車程。現在即刻睇睇泰國樓又是否符合你心目中的宜居地方？



悅榕集團連軍私樓 建全布吉最大型住宅社區

悅榕集團由1994年起創立，是一間國際性高級酒店管理集團，旗下擁有70間酒店及度假村，遍佈全球多個國家。當中集團的旗艦項目為泰國布吉樂古浪度假村（Laguna Phuket），度假村佔地超過400萬平方米，坐擁延綿3公里的海灘，具備多間酒店及配套休憩設施，為亞洲首間及最大型的綜合度假村。度假村每年吸引約100萬名遊客遊覽，佔布吉總遊客量的10%。

樂古浪熙湖雅境 Laguna Lakelands耗資156億港元

除了經營酒店，集團近年致力投身房地產發展，是次計劃斥資20億元美金（約156億港元），於度假村旁興建全布吉最大型的私人住宅社區——樂古浪熙湖雅境 Laguna Lakelands。樂古浪熙湖雅境雖是一個獨立社區，但與布吉島樂古浪度假村直接相連，令住房享最佳體驗。

↓泰國布吉樂古浪度假村（Laguna Phuket）環境↓

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全盤5000伙、第一期現推售300伙

「樂古浪熙湖雅境」佔地100萬平方米，預計提供5,000伙單位，相等於一個屯門NOVOLAND的屋苑規模。項目劃分5大住宅區域，分別坐擁山坡、果園、森林、湖畔及潟湖等不同的自然景觀，並將分為多個期數分階段推出，預計整個項目全部落成需時5至10年。

一房戶最平150萬港紙

項目第一期位處湖畔區域，目前率先推出300伙湖景分層公寓單位，以及14伙湖景別墅。湖景公寓方面，共設6棟大樓，分別為四層及七層樓高。單位戶型涵蓋一房至三房，面積由50至260平方米不等，大樓内附設天台及無邊際泳池，入場價680萬泰銖起（折合約148.5萬港元）。湖景別墅則屬四房間隔，設有私人泳池及花園，平均面積達560平方米，入場價6,000萬泰銖（約1,329.3萬港元）。第一期預計於5年内興建完成。

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↓↓Orchid Building的1樓1A室示範單位↓↓

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發展商是次開放了3伙湖景公寓示範單位予傳媒參觀，戶型為一房至三房間隔。首先是Orchid Building的1樓A1室，屬一房間隔，實用面積42平方米。單位整體設計以白色、藍色及淺木色作主調。客飯廳為長形開則，間隔寬敞實用。飯廳區域内設置開放式廚房，旁邊配備四人餐桌。客廳放置了L形式白色梳化及茶几，外接10平方米的露台。露台為長形設計，串聯起睡房區域。

睡房方面同樣為長形設計，放置雙人床後可三邊落床，床的右側為衣帽間，配備了梳妝臺及儲物櫃。

↓↓Lily Building的4樓2A室示範單位↓↓

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第二伙示範單位為Lily Building的2樓A4室，兩房間隔，實用面積66平方米。單位整體以金棕色及木色作主調。客飯廳處於單位正中央位置，同樣為開放式廚房設計，配備木質或米色家具。客廳外連19平方米的露台，可通往兩間睡房。

兩間睡房分別設於單位兩側，房間内各自設有套厠，並同樣放置了雙人床、衣櫃等家具。

↓↓Orchid Building的1樓3A室示範單位↓↓

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最後一伙示範單位為Orchid Building的1樓3A室，三房間隔，實用面積107平方米。客飯廳為正方形開則，大門入口左側為U形開放式廚房，料理台前設有數張高腳凳，可視作吧檯設計。廚房前方為客飯廳區域，放置了六人餐桌及L型梳化，間隔分明。客廳同樣外接露台，可通往全部睡房。

單位右側走廊可行至主人房及客房，所有睡房皆設有套厠。主人房的套厠所設計較為特別，除了配備浴缸外，浴室牆身為透明玻璃設計，内裏一覽無遺，增加房間空間感。

第一期推出2星期即沽出50伙單位

悅榕集團地產開發董事總經理Stuart Reading表示，項目自推出便獲不少買家洽詢，2星期内已沽出50伙公寓單位及2伙湖景別墅，客源大多來自俄羅斯、中國及歐洲買家。他亦指，集團除了經營酒店，近年有持續於度假村内發展私人住宅項目，當中所有單位均已沽清，銷情理想。所以是次推出的大型住宅項目，皆因集團洞悉到布吉從過往的旅遊勝地轉變為人們理想的第二居住地，推動布吉的樓市需求日益增長。

與樂古浪度假村直接相連、共同享用設施、服務

是次樂古浪熙湖雅境雖為獨立的住宅項目，但與集團旗下的樂古浪度假村直接相連，住戶可輕鬆享用到相鄰度假村内的設施和服務。另外項目範圍亦會陸續興建其他配套設施，如山林歷險區、野外遠足徑及單車徑、小鎮中心等等。