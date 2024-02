布吉直擊｜錫礦廢地起死回生　度假村大亨打造港人「避難所」

泰國布吉樂古浪度假村(Laguna Phuket)於1994年建立,為亞洲首個大型綜合度假村。度假村坐落在布吉的安達曼海岸,佔地超過400公頃,園内除了設有世界級酒店及豐富的休憩康樂設施外,還擁有森林、湖畔、海灘等自然生態,為到訪布吉的旅客帶來更豐富的體驗。不過在這偌大的度假村背後,有著一個點石成金的故事。



何光平KP HO為悅榕集團(Banyan Group)的創辦人,旗下除了旗艦的布吉樂古浪度假村,還在全球多國擁有70間酒店及度假村,其中位於澳門悅榕莊更是澳門銀河綜合渡假城的合作夥伴之一。港人也許對這位來自新加坡的商人並不熟悉,但其實何光平與香港的淵源卻十分深厚。何光平接受《香港01》專訪講解當中細節,更指目前香港局勢不穩,旗下布吉新盤有意吸引港人前往買樓作「避難所」,笑言兩地距離相近,「隨便跳上一架飛機」就可回去。



何光平曾居南丫島榕樹灣村 成集團名字靈感

何光平是新加坡人,於香港出世,不過童年時一直與擔任外交官的父親在泰國生活。長大後曾於台灣、美國、新加坡等地留學及工作。直至1977年,25歲的他在香港英文亞洲新聞雜誌《遠東經濟評論》擔任記者,才重新踏上香港這片土地。

據悉,當時他和妻子由於薪水不高,所以選擇住在南丫島的榕樹灣村,出入中環需要搭一個小時的船程。雖然生活淳樸,但他們卻度過了美好的三年,甚至之後創立的集團也以榕樹命名。

何光平早年有意與新鴻基前行政總裁郭炳湘共同發展一個西貢的項目,但最終未獲政府的許可。

一時衝動、意外買下被污染的土地

有趣的是,何光平與妻子共同打造的這片樂古浪度假村王國,起源竟來自一個意外。40年前他與妻子到布吉旅游,當時看見這片土地完全未被開發,但其靠近海灘又有許多湖泊,景色非常優美,於是萌生興建酒店的念頭。他們詢問地主後得知價錢竟低得不可思議,頭腦一熱下便購買了。但之後才發現原來土地被早年的錫礦開採污染了,連湖泊裏也含有許多有毒的化學物質。

形容自己「Quite stupid」 種植7000多棵樹淨化土壤

何光平直言當時的自己是「Quite stupid」,因為根本沒有人願意買下那片土地。無可奈何下他們只能繼續發展,最終成功大規模地清理污染物質及透過種植7,000多棵樹來淨化土壤,過程歷時7年。

布吉獨特氣候突圍而出

雖然集團起源自一個衝動的決定,但也為集團未來的發展方向奠定了基礎。樂古浪度假村之能成為集團的鎮店之寶,除了因為多年來的悉心經營,何光平認為也基於布吉得天獨厚的地理優勢。首先是氣候,布吉面向安達曼海,與大多面向南中國海的東南亞地區不同。導致布吉最佳氣候處於冬天(11月至4月),夏天反而是雨季(4月至10月),屬於旅游淡季,與其他熱帶地區如海南、越南、巴厘島相反。正正是這個獨特的氣候吸引了北方地區的旅客冬天時前來避寒。

另外,布吉機場提供70多條直航航綫前往世界各地,非常方便旅客到訪布吉。何光平强調,布吉曾經被稱爲「Jewel of Thailand(泰國的寶地)」,而現在已成為「Jewel of all Southeast Asia (東南亞的寶地)」。

香港局勢不穩 布吉成港人避難所

何光平對布吉的前景抱有信心,因此集團近年也積極發展房地產事業,包括在度假村内興建住宅項目,銷情不俗。香港亦是集團的目標客群之一,他相信現時布吉住宅對香港人有一定的吸引力,除了價錢因素外,更因為香港近年的動蕩及不穩定性。

何光平解釋,除了部分堅定想離開香港並轉換國籍的人,大部分港人其實還是想留在香港,只是擔心未來的發展。而泰國置業是一個好的選擇,不但離香港很近,還可獲得10年的簽證。

「In case of any political tensions, in case of any COVID,in case of anything, you can just hop on a plane. And you can stay in your own place, very nearby, good weather. (如果政治局勢緊張,如果出現任何新冠病毒,如果發生任何事情,你可以隨便跳上一架飛機,然後居住在自己的地方。離香港很近,天氣也很好)。」

所以何光平承認香港顧客是一個很大的潛在市場,因為若果香港發生什麼事情,布吉可以成為港人的避難所。若果香港沒有發生任何事情,那麼布吉物價低廉,對剛讓你而言也是一個宜居的城市。

↓泰國布吉樂古浪度假村(Laguna Phuket)環境↓

+ 11

為向顧客展示信心 過往項目均會購買一間

不過對港人而言,置業除了為滿足居住需求,還是一種投資。對此,何光平分享了一件趣事。每次公司推出一個新住宅項目時,他都會被同事以「向顧客展示信心」為由説服買入一個單位,久而久之他手頭上囤積了不少單位。直至最近他決定要長居在布吉,決定興建屬於自己的房屋時,他與公司做了一個交易,將這些年來所持有的單位全部賣給公司並獲得一筆換購新屋的錢。這時他才意識到,原來這些持有了10至15年的單位已經升值了許多。

曾有意與新鴻基發展西貢項目

何光平早與香港結下不解之緣,但奇怪地悅榕集團在内地及澳門都有發展酒店業務,但從未擴充到香港。何透露,其實早年曾有意與新鴻基地產前主席兼前行政總裁郭炳湘共同發展一個西貢的項目,但最終未獲政府的許可。但他認為這是值得讚揚的,正因為香港政府對於郊野地區有强烈的保育意識,才能令這些地區保持著非常原始的生態。

對於集團未來會否考慮在香港擴展業務,他保持開放的態度:「 It may happen. Hopefully will happen. But we have to wait and see。(這可能會發生, 希望會發生,但我們須拭目以待。)」