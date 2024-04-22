恒隆府示位曝光 全盤570伙 、最細兩房都有1130呎！｜無錫直擊

恒隆地產（0101）為香港具規模的大型地產發展商，從九十年代起開始進軍內地市場，主力發展商業項目。隨著中國經濟高速發展，集團業務也蒸蒸日上，近年取得不俗的成績。集團的項目涵蓋商場、寫字樓及住宅，整個版圖在內地已擴張到多個城市，包括上海、杭州、無錫、武漢等等。



無錫這個城市對許多港人而言並不熟悉，但在2023年無錫的人均GDP已超過20萬元，更連續四年榮登全國大中城市的首位。恒隆集團近年亦有踏足無錫發展業務，並令其迅速成為旗下業績增長最多的項目。是次《香港01》前往無錫．恆隆府及無錫恆隆廣場，了解集團在無錫的最新業務動向。



特色戶面積最大2.2萬呎

無錫．恆隆府是集團於內地繼武漢及昆明後第三個住宅項目，項目設2座大樓，合共提供約570伙，實用面積105至2,000平方米（約1,130至2.2萬平方呎），戶型由兩房起。

當中第一座而大單位為主，樓高52層，共提供90伙，標準戶型面積310至370平方米。另設4伙600平方米及2伙2,000平方米的特色戶；而第二座則提供480伙，實用面積105至180平方米，戶型涵蓋兩房至四房。項目預計最快於2026年落成。

↓無錫·恆隆府↓

兩房一套面積1130呎

是次發展商開放3伙示範單位予傳媒參觀，單位均以第二座的戶型作藍本。首先是屋苑最細的戶型，面積105平方米（約1,130平方呎），兩房一套間隔。單位以米白色及灰色作主調，地板及部分牆身均砌上灰色大理石磚。客廳長型開則，間隔分明。飯廳設有4人餐桌，天花吊有特色燈飾作點綴。客廳地板鋪墊了米白色地毯，配搭同色長型梳化，而前方則擺放黑色玻璃面茶几及電視。

地板、牆身砌上灰色大理石磚

廚房為梗廚設計，兩邊均設有木紋面櫥櫃，並配備基本家電，內設儲物室。主人房空間充足，門口位置放置了L形狀衣櫃作迷你衣帽間，房間中央擺放雙人床後仍可三邊落床，兩側可擺放床頭櫃。睡房設有窗台，上方鋪上軟墊及抱枕，提供休息空間。

↓↓無錫·恆隆府最細兩房戶型↓↓

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第二伙示範單位同樣為兩房一套戶型，實用面積110平方米（約1,184平方呎），間隔與上一伙大致相同，唯一的分別是設有露台。

↓↓無錫·恆隆府兩房戶型↓↓

四房戶近2000呎、飯廳放6人餐桌

最後一伙示範單位為四房間隔，實用面積180平方米（約1,937平方呎）。客廳以長型開則，空間寬敞。飯廳可擺放一套6人餐桌，客廳則設有長型梳化，前方放置原型茶几及2個休閒座椅，外連露台。

廚房為梗廚設計，門口設有一個長型白色吧台，方便業主招呼客人。廚房3邊都設有櫥櫃及工作台，收納空間充足。

梗廚設計、並設長型白色吧台

睡房共有4間，其中一間睡房靠近客廳，特意設置了趟門作半開放式書房設計，令房間打開門時融入客廳區域，提升空間感。主人房空間寬敞，擺放雙人床後可三邊落床，床邊還能放置一張黑色皮質靠椅。房間設有落地玻璃窗，提高房間採光度。

↓↓無錫·恆隆府四房戶型↓↓

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無錫．恆隆府最快2026年落成

恒隆辦公樓業務副總經理李硯表示，無錫．恆隆府預計最快將於2026年落成，示範單位將會於落成後以現樓形式開放予公眾參觀。另外，項目後方將興建希爾頓格芮精選酒店，共提供108間客房，預計酒店會較恒隆府更早落成。

商場出租率達98%、租金收入按年升12%

無錫恒隆廣場位處恒隆府對面，同樣坐落於無錫市中心最繁榮的商圈，設有商場及2座寫字樓。商場建築面積12萬平方米，設有240間店舖，以零售為主，餐飲佔23%。

Hermès今年進駐租雙層舖位、成無錫唯一分店

無錫恒隆廣場總經理潘家寶表示，商場業績穩健，目前出租率達98%，整體租金收入較去年上升12%。當中Hermès於今年進駐並承租了約650平方米的雙層舖位，更為無錫唯一一間分店。另外LV亦正在進行擴展工程。

↓↓無錫恒隆廣場↓↓

創辦共享工作空間、每工位租金1200至1500元

寫字樓方面，租戶除了有國際級企業外，集團近年在樓內創辦了「恒聚」共享工作空間（co- working space），歡迎初創或中小企業進駐。項目位處寫字樓的7至9樓，合共3層，建築面積約7,800平方米，可提供818個工位。共享工作空間設施齊全，設有會議室、演講廳、茶水間及戶外空間等等。

內地物業銷售副總理王莉表示，項目的租金與其他共享工作空間按面積計費不同，項目按工位收費，每個工位由1,200至1,500元不等，最短1個月起租。目前項目亦非常受小企業歡迎，去年出租率達90%，而現在也超過70%。