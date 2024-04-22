長實劈價｜名日．九肚山大劈逾三成　逾千呎四房呎價低至1.32萬

長實（1113）旗下沙田名日．九肚山今日（22日）更新價單，當中有個別單位售價劈逾三成，同時推「高尖才俊滴滴金」付款計劃、48萬元家具現金劵等優惠吸客。發展商落實於下周三（5月1日）價單形式賣9伙，翌日招標形式再賣6伙。



下周三價單賣9伙 翌日招標形式再賣6伙

長實營業部首席經理郭子威表示，新一輪銷售的15伙單位分布於2座不同層數的C室，同屬四房雙套連工作間及洗手間間隔，其中呎價最低單位為第2座3樓C室，實用面積1,226平方呎，折實價為1,622.7萬元，實用呎價13,236元。

個別單位定價劈逾三成

參考以價單形式發售的2座5樓C室，實用面積1,226平方呎，屬四房間隔。於更新價單前價單定價為2,886.3萬元，更新後劈價933.4萬元或32.2%至1,952.9萬元。

長江實業營業經理詹勳榮表示，是次買家可獲「代繳印花稅」、「自選先租後付車位認購」，48萬元傢俱禮券等優惠。又指目前內地買家比例低於一成，料日後會升至兩至三成。全新現樓示於本周五（26日）起對外開放參觀。

另外，同日亦開放一伙現樓示範單位予傳媒參觀，涉及為2座21樓C室，實用面積1,226平方呎，屬四房連雙套及工作間及洗手間間隔，外望開揚景。據知，項目截至昨日累沽194伙，佔全盤7成，吸金約逾29億元。

↓↓名日．九肚山2座21樓C室↓↓

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