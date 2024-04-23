楊超成等1.6億放售太子一籃子商舖　較14年前購入價高77%

近期大額工商舖交投轉旺，部份知名投資者趁機放售旗下物業。其中英皇集團主席楊受成胞弟、資深投資者楊超成等相關人士，以1.6億元放售太子道西150至152號太子商業大廈一籃子物業。是次意向價較2010年購入價9,050萬元，帳面高出6,950萬元或77%。



利嘉閣（工商舖）高級聯席董事李維明表示，上述物業包括太子商業大廈1、2及3樓全層、4樓C及D室連平台、地下B舖位部分，連天台及外牆使用權，建築面積合共約13,540平方呎，意向價約1.6億元，呎價約11,817元。

舖位現由安老院49.5萬租用

李氏指，物業現由安老院租用，每月租金收入約49.5萬元，回報約3.7厘。物業正對大街方向及設有獨立出入口，有樓梯直達1至4樓，而佔地數層的大面積盤源屬區內罕見，適合大型連鎖餐飲、家具、電器店等不同行業進駐。物業外牆，則極為寬闊，可放置大型廣告宣傳牌，加上徒步至港鐵太子站僅約4分鐘，交通便捷。