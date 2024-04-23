鷹君朗賢峯IIB期加推81伙　折實均價22398元　暫超購14.8倍

鷹君（0041）與港鐵（0066）合作的何文田站上蓋項目「朗賢峯 ONMANTIN」第IIB期，今日（23日）加推價單第3號涉及81伙，折實平均呎價22,398元，入場費718.5萬元。截至今日下午3時，錄得逾4,500個認購登記，以三張價單共284伙計算，超額14.8倍。



新加推價單第3號單位分布第6A及6B座，標準戶型涵蓋一至三房單位，當中包括22伙標準內園1房單位、24伙標準2房單位、15伙標準3房單位，實用面積388至774平方呎，及首度推出第IIB期平台特色戶及天台特色戶，實用面積340至761平方呎，共20伙。

若扣除最高折扣18%，價單第3號折實售價介乎718.5萬至2002萬元，折實呎價19,209至25,866元。參考對上一張價單第2號共88伙，折實平均呎價20,969元，即今次價單第3號折實平均呎價貴6.8%。