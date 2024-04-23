許仕仁昔日禮頓山相連豪宅「免費宿舍」　獲公司客1.6億承接

樓市自2月底全面撤辣後，大額豪宅交投轉旺，更有不少公司客出動掃貨。前政務司司長貪污案、許仕仁出任發展商「高級顧問」時所居住的跑馬地禮頓山相連豪宅「免費宿舍」，新近以合共1.6億元沽出，承接新買家均為公司客。



B室由新地賣出、呎價逾4.7萬

上述成交單位包括禮頓山6座20樓B室及同層A室，其中B室單位實用面積1,743平方呎，四房雙套間隔，連兩個車位以8,250萬元沽出，成交呎價47,332元。該單位新買家為佳志環球有限公司（BEST AIM GLOBAL LIMITED），並非本地註冊公司。該單位由新地售出。

A室早年已沽出、曾經「摸貨」蝕讓轉售

至於禮頓山6座20樓A室，實用面積1,724平方呎，同樣採四房間隔，最新以7,750萬元連一個車位沽出，成交呎價約44,954元。該單位新買家為TIME HARVEST VENTURES LIMITED，同樣並非本地註冊公司。

禮頓山6座20樓A室在早年已經由一手發展商賣出，於2001年2月以1,904.32萬元沽出，呎價約8,509元，隨後在2002年11月樓市回落之際，再貶值約10%以1,713.89萬元「摸貨」轉售。

相連單位涉早年世紀貪污案

值得留意，前政務司長許仕仁與新地早年涉及的世紀貪污案，當時許仕仁入住的單位正是上述售出的禮頓山6座20樓A室及B室相連戶。而許仕仁擔任政府要職時，一直沒有入住政務司司長的山頂白加道官邸。