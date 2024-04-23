元朗The YOHO Hub II今日上載樓書　涉及939伙　四房最大1035呎

新地（0016）旗下元朗The YOHO Hub II今日（23日）公布最新消息，新地代理總經理陳漢麟表示，項目已經上載樓書，最快本周開放示範單位予傳媒參觀。



陳漢麟續指，項目有機會今星期開價，首批單位涵蓋一房至三房，推出伙數不少於全數單位兩成。至於全盤最大單位為四房雙套、三浴室連工作間連洗手間單位，實用面積為1,035平方呎，全個項目僅提供一伙。



項目由兩座組成，標準樓層9至10伙，設5座升降機。（樓書截圖）

全盤提供939伙 最大一伙1035呎四房

The YOHO Hub II提供939伙，當中戶型涵蓋一至四房，實用面積336至1,035平方呎，其中一房佔94伙， 實用面積336至338平方呎；兩房佔375伙， 實用面積436至493平方呎；三房佔469伙， 實用面積520至905平方呎；四房佔1伙， 實用面積1,035平方呎。

項目由兩座組成，標準樓層9至10伙，設5座升降機。該盤面積最小為第8座標準樓層5至28樓E室，實用面積336平方呎，屬一房間隔。至於面積最大為第6座75樓A室 ，屬四房雙套、三浴室連工作間連洗手間間隔，實用面積均為1035平方呎。