青衣半新盤蝕讓 明翹匯一房448萬沽、五年貶值10%
撰文：蔡偉南
出版：更新：
青衣半新盤錄蝕讓個案。青衣明翹匯一伙一房戶以448萬元沽出，較2019年買入價帳面貶值約48.8萬元或約一成。
利嘉閣分行助理分區市務經理蕭浩麟稱，上述成交為青衣明翹匯1A座中層G室，實用面積約299平方呎，為一房連開放式廚房設計，外望開揚翠綠山景。
蕭氏表示，新買家鍾情明翹匯屬區內半新樓盤，項目享有全新會所設施，見上址放盤立即聯絡代理。睇樓後隨即向業主洽購。業主原叫價460萬元，議價後以448萬元成交，折合實用面積呎價約14,983元。
據悉，原業主於2019年以約496.8萬元購入，即是次易手帳面約48.8萬元或約一成。他補充，該屋苑目前約有30個放盤，最低入場費為450萬元起。
許仕仁昔日禮頓山相連豪宅「免費宿舍」 獲公司客1.6億承接葵涌夾屋芊紅居買家曾被截糊 再見心水單位還價不成、反加價入市金朝陽葵涌工廈iCITY已屆現樓 租金水平1.4萬元 將推售現樓二期樓市大好友林奮強再沽貨 2860萬沽擎天半島 不足半年套現8600萬觀塘裕民坊擬發展「垂直城市」地標 規劃署不支持2份反對申述台資去年64億購「越南朱」中環盈置大廈 持貨6個月叫高一成放售