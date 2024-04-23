青衣半新盤蝕讓　明翹匯一房448萬沽、五年貶值10%

青衣半新盤錄蝕讓個案。青衣明翹匯一伙一房戶以448萬元沽出，較2019年買入價帳面貶值約48.8萬元或約一成。



利嘉閣分行助理分區市務經理蕭浩麟稱，上述成交為青衣明翹匯1A座中層G室，實用面積約299平方呎，為一房連開放式廚房設計，外望開揚翠綠山景。

蕭氏表示，新買家鍾情明翹匯屬區內半新樓盤，項目享有全新會所設施，見上址放盤立即聯絡代理。睇樓後隨即向業主洽購。業主原叫價460萬元，議價後以448萬元成交，折合實用面積呎價約14,983元。

據悉，原業主於2019年以約496.8萬元購入，即是次易手帳面約48.8萬元或約一成。他補充，該屋苑目前約有30個放盤，最低入場費為450萬元起。