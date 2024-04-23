何文田新盤開售在即　同區ONE HOMANTIN天台特色戶慘蝕37%

鷹君（0041）與港鐵（0066）合作的何文田站上蓋項目「朗賢峯 ONMANTIN」近期正在進行新盤推售部署，惟同區入伙約7年的二手屋苑ONE HOMANTIN，卻錄得大幅蝕讓的二手成交個案，ONE HOMANTIN一伙頂層天台特色戶以1,620萬元沽出，較2019年買入價帳面貶值37%。



利嘉閣聯席董事曾淑貞表示，上述成交個案為ONE HOMANTIN一伙頂層A室單位，實用面積795平方呎，採三房一套連工人套間隔，附設天台653平方呎。原業主早前以1,800萬元放盤，經議價後，累減180萬元或10%後，以1,620萬元易手，成交呎價20,377元。

2019年買入價2579.4萬

翻查資料，原業主於2019年3月以2,579.4萬元一手購入上述特色戶，其後於2022年作內部轉讓。以最新成交價1,620萬元計算，較2019年3月買入價帳面貶值959.4萬元或37%，成為屋苑歷來蝕讓幅度及金額最多的個案。