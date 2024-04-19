康城半新盤又蝕　MARINI一房580萬沽、4年半輸7%　二手成交全見紅

二手市場續以蝕讓成交為主，將軍澳日出康城MARINI有一房以580萬元沽出，原業主持貨逾4年半，帳面蝕43.2萬元或6.9%離場。



中原地產分行分區營業經理何文俊表示，是次成交為日出康城MARINI 3B座高層F室，實用面積380平方呎，屬一房間隔，單位擁清靜內園景，原業主最初以600萬元叫價放盤，議價後以580萬元易手，價15,263元。

據了解，原業主於2019年9月以623.2萬元一手買入上址，持貨逾4年半，是次轉手帳面需蝕讓43.2萬元，單位期內貶值6.9%。

今年暫錄7宗二手買賣 全蝕離場

連同上述成交，參考日出康城MARINI 今年1月至今，暫錄7宗二手買賣，全部需要帳面損手，帳面蝕幅由4%至16%。當中最勁一宗屬3A座中層A室，實用面積545平方呎，於今年3月以790萬元沽出，原業主於2020年以919.8萬元買入，轉手帳蝕129.8萬元或16.4%。