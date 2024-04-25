新世界拆售長沙灣甲廈83永康街　入場費721萬、呎價約1.17萬起

新世界（0017）近年積極拓展長沙灣一帶商業王國，三幅在2017年斥資近150億元的商業地皮陸續成型，其中長沙灣「83永康街」亦正式落成，發展商今日（24日）公佈最新銷售安排，該廈以現樓形式開售，首批單位以「商圈起動價 」推出，呎價11,715至13,942元，入場費約721萬元起。



「83永康街 」樓高28層，其中5樓或以上屬寫字樓部分 , 全層面積則約18,946至19,216平方呎 , 每層均設行政人員洗手間 、育嬰室及茶水間 等。項目首張價單涉及18伙，建築面積介乎548至1,626平方呎 , 售價約721萬至2,267萬元。

左起中原（工商舖）董事總經理潘志明、新世界資產及房地產組合管理總經理林浩文。

新世界資產及房地產組合管理總經理林浩文表示，「83永康街 」為集團區內最後一個分拆出售的甲廈項目，設有零售空間約8,600平方呎，以及雙園林花園約1.7萬平方呎。首批單位定價參考集團同區南商金融創新中心。

中原（工商舖）董事總經理潘志明表示，該行於「83永康街 」一樓，開設銷售專門店。他又指，根據資料顯示，今年度長沙灣區表現暫錄得9宗買賣成交，當中第一季錄得5宗成交，與去年第四季相若。

↓83永康街甲廈最新狀況↓

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