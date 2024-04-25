新地元朗The YOHO Hub II擬下周開價　預告不少於188伙

撰文：李明珠
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新地（0016）旗下元朗The YOHO Hub II，今日（25日）首度開放現樓示範單位予傳媒參觀。發展商表示，項目最快下星期開價，首張價單不少於188伙。另會並對外開放示範單位予公眾參觀。

The YOHO Hub II下周開價　料不少於188伙

新地代理總經理陳漢麟表示，首張價單將推出不少於188伙，預計會涵蓋多種戶型。另外，集團旗下帝景園自上月拆售部份單位後，至今累沽25伙，套現約14億元，每伙售價均逾5,600萬元。當中有大手客購入同層2伙單位用作自住。

新地代理總經理陳漢麟。

全盤提供939伙　最大一伙1035呎四房

The YOHO Hub II提供939伙，當中戶型涵蓋一至四房，實用面積336至1,035平方呎，其中一房佔94伙， 實用面積336至338平方呎；兩房佔375伙， 實用面積436至493平方呎；三房佔469伙， 實用面積520至905平方呎；四房佔1伙， 實用面積1,035平方呎。

項目由兩座組成，標準樓層9至10伙，設5座升降機。該盤面積最小為第8座標準樓層5至28樓E室，實用面積336平方呎，屬一房間隔。至於面積最大為第6座75樓A室 ，屬四房雙套、三浴室連工作間連洗手間間隔，實用面積均為1,035平方呎。

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