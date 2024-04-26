差估署：九龍城區私樓空置率9.4%冠全港　空置破萬伙、按年增4成

差估署公布《香港物業報告2024》，數據顯示，截至2023年底，全港私人住宅整體空置量為52,146伙，空置率約4.1%，按年下跌0.3個百分點。而按地區劃分，九龍城區（包括啟德發展區）成為全港住宅空置量，以及空置率最高的地方，分別為11,468伙及9.4%。



截至去年底，九龍城區空置私人住宅單位數目為11,468伙，空置率9.4%，佔區內總存量24,788伙約46.3%，為全港空置比例最高的地方。至於，去年九龍城區私樓空置量為8,179伙，空置率只有6.9%，即是該區空置情況較去年大幅上升3,289伙，以及空置率上升2.5個百分點。

九龍城區（包括啟德發展區）成為全港住宅空置量，以及空置率最高的地方，分別為11,468伙及9.4%。（啟德體育園提供）

啟德料為九龍城區空置率出最大份力

事實上，九龍城區的空置按年急升逾3,000伙，估計與該區有大量新盤取得入伙紙有關。例如，會德豐地產旗下啟德跑道區MIAMI QUAY I提供648伙，於2023年8月31日入伙；中國海外（0688）維港1號，項目提供1,059伙，於2023年3月31日入伙。

九龍城區空置私人住宅單位數目為11,468伙，空置率9.4%，佔區內總存量24,788伙約46.3%。

港島南區空置率7% 全港第二 9.2%

至於，港島南區空置率錄得7%屬全港第二高，空置單位數目為3,109伙，情況較去年同期錄得的4,054伙，按年減少945伙或2.3%。

相關數字有所回落，估計與黃竹坑站港島南岸的第一期晉環、第二期揚海近期陸續入伙，加上第三期Blue Coast尚未建成有關，如長實（1113）旗下的港島南岸第三期開始入伙估計港島南區空置率將會再進一步攀升。

上年空置之冠北區空置單位錄954伙 按年大幅回落

至於對上一年空置率高達9.5%、全港最高的北區，當時空置單位多達2,866伙，不過今年大幅回落。截至2023年底，大埔區空置單位降至954伙，空置率則為3.2%，出現按年大幅改善的情況。