CCL報146.89點　撤辣後6周升2.71% 　分折：短期樓價反覆企穩

中原城市領先指數CCL最新報146.89點，按周升0.37%，連升2周共1.39%。屬4月6日黃竹坑港島南岸Blue Coast首輪開售並接近沽清當周的市況。



2月底撤辣後樓市好轉，CCL擺脫撤辣前的143.02點低位回穩，近6周五升一跌累升2.71%。但受到多個新盤相繼減價促銷影響，二手成交逐步放緩，樓價升勢明顯受阻，相信短期樓價反覆爭持未變。預期CCL將繼續於145點到150點之間窄幅徘徊，未來樓價方向仍需觀察。



楊明儀：CCL仍處逾7年低位 離150點目標差2.12%

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL仍處於逾7年低位，在2017年2月中水平徘徊。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌23.23%，較2023年4月168.40點高位跌12.77%，而2024年跌幅則收窄至0.22%。CCL距離150點目標，現時相差3.11點或2.12%。

其他指數方面，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass、CCL（中小型單位）及CCL（大型單位）齊升2周累升0.92%、1.14%及2.55%；本周各報146.84點、145.71點及152.78點，分別升0.37%、0.41%、0.18%。不過，CCL Mass及CCCL（中小型單位）於2017年1月中水平徘徊，CCL（大型單位）仍在2017年5月中水平徘徊。

四區樓價呈三升一跌

四區樓價呈三升一跌局面，走勢反覆。九龍CCL_Mass報142.37點，按周升0.31%，連升2周共1.24%，仍在2017年1月初水平徘徊。新界東CCL_Mass報159.09點，按周升0.86%，繼續於2017年3月底水平徘徊。新界西CCL_Mass報134.80點，按周升1.71%，連跌2周後回升，仍處於2017年3月中水平。港島CCL_Mass報147.70點，按周跌1.10%，於2016年9月中水平徘徊。

至於，4月24日佐敦高臨公布首張價單52伙，4月27日何文田朗賢峯第IIB期首輪銷售260伙，對本地二手樓價的影響將於5月中旬公佈的CCL才開始反映。