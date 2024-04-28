KOL話港府趕客之都、遭星洲傳媒嘲笑　唔知新加坡唔敢笑自己國家

有KOL話，香港政府真係冇用，不但做趕客之都，仲出現環保風暴，俾新加坡傳媒嘲笑，真羞家。



KOL唔應該唔知道，新加坡人好鍾意嘲笑其他亞洲地方，中國當然唔敢，但馬來西亞以及香港，是新加坡人最喜歡嘲笑，尤其是俾歐美封了做紐倫坡之後，就一定以世界金融中心自居。不過，KOL應該唔知道，新加坡人夠膽笑其他地方領導人，但唔敢嘲笑自己國家領導人，如果有人同他們講新加坡壞話，他們寧願行開都唔會搭咀，這點與香港人分別很大。

香港人鍾意自己唱衰自己，全世界都搵唔到幾多個地方人民會咁樣做，既然香港人唱衰自己，又難怪新加坡傳媒加把口，這叫做人必先自侮而後人侮之，如果香港人唔自己唱衰自己，我又唔信新加坡傳媒夠膽唱。

新加坡傳媒話香港是趕客之都，應該是沙地王子事件，香港政府未能及時招待，沙地王子有可能去新加坡設立家族辦公室，香港又輸俾新加坡。其實，香港同沙地王子有緊密聯繫，王子發言人表示，除了五月在香港家族辦公室開幕之外，亦表示未有考慮在新加坡設立家族辦公室，所以，何來趕客之都。

至於環保風暴就更加難講，香港只不過因大勢所趨，棄用塑膠產品支持環保，在走塑初期，難免有一些不滿聲音，但香港言論自由，政府可以接受那些不滿聲音，現在反而被新加坡傳媒話香港出現環保風暴，的確是很無辜，他日如果新加坡走塑，我相信一定唔會出現環保風暴，因為新加坡人唔敢講自己政府不是，講香港政府當然樂於奉陪。

【財經專欄】湯文亮｜紀惠集團行政總裁

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