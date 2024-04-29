旭日國際屯門新盤命名黃金海灣·意嵐　提供1323伙、七成望海景

旭日國際今日（29日）就屯門青山公路全新住宅項目正式命名為黃金海灣·意嵐（GOLD COAST BAY THE UPPLAND），屬住宅項目第一期。



旭日國際集團地產開發部董事總經理李炳餘表示，黃金海灣·意嵐屬集團首個在港的大型樓盤，兩期項目共設有1,323伙，以分層單位為主，當中約有7成可望海景，其中第一期意嵐設兩座住宅大廈。惟兩期暫未獲批預售文件。

項目兩期合共1323伙、暫時未獲批預售文件

旭日國際集團地產開發部銷售及市場策劃經理辜錦波表示，第一期意嵐設692伙分層單位，戶型涵蓋開放式至三房，另設有特色單位，主打一至兩房。定價參考區內一手及二手樓價，強調公司對項目有信心。

初由內房佳兆業35億奪地 陷財困後37.7億轉手「玩具大王」蔡志明

翻查資料顯示，屯門青山公路住宅地由內房佳兆業（1638）於2020年以35億元撃敗15家財團奪得，屬該集團首次在港奪得官地。不過，由於佳兆業於2021年出現財困，便以37.7億元向「玩具大王」、旭日國際主席蔡志明出售相關地皮。

至於，上述住宅項目將分為兩期發展合共1,323伙，其中第1期提供692伙、第2期提供631伙，預計落成日期同為2025年11月21日。