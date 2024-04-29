何文田朗賢峯IIB期加推150伙、均呎2.2萬　入場一房701.1萬起

鷹君（0041）與港鐵（0066）合作的何文田站上蓋項目朗賢峯第IIB期，於周六首輪發售260伙獲全數沽清後，今日（29日）宣佈加推第4張價單150伙，戶型涵蓋一房至三房，平均呎價為22,122元，折實售價701.1萬元起。另外項目第IIA期亦於今日招標沽出25伙單位，當中一伙平台特色戶創項目呎價新高。



4號新價單提供150伙，單位涵蓋第IIB期全新推出的第5A座及第5B座，戶型包括一房至三房。扣除最高折扣18%後，折實售價701.1萬元至1943.4萬元，折實呎價由18,587至28,350元，折實平均呎價為22,122元。當中入場單位為為第5B座2樓E單位，實用面積377平方呎，屬一房連開放式廚房間隔。

鷹君地產代理有限公司銷售及市務總經理梁淑儀表示，由於推出座向、樓層及景觀略有不同，是次屬原價加推。

第IIA期招標沽25伙 平台特色戶創項目呎價新高

另外，項目第IIA期亦於本日成功招標沽出25伙。當中最高成交價單位為第1座20樓D室，實用面積1,333平方呎，屬四房兩套連工作間，成交價3644.9萬元，折合呎價約27,344。而最高呎價單位為第3座1樓C室平台特色戶，實用面積846平方呎，三房套間隔連794平方呎私家平台，成交價2358.8萬元，呎價高見27,882元，創項目開售以來的呎價新高。

朗賢峯兩期開售以來累沽285伙，套現金額逾35億。